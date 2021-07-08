原标题：本市首封高考录取通知书送达

昨日，本市2021年第一封普招录取通知书从北京语言大学发出，来自北京师范大学第二附属中学的张思文同学，以618分的成绩被录取到北京语言大学西班牙语专业。昨天下午16点45分，北京邮政揽投员徐岩核对新生有效身份证件后，将这封高考录取通知书郑重地交到张思文同学手上，投递全程仅用30分钟。

北语录取现场设置五大环节

昨天一上班，北京语言大学高招录取工作人员就开始忙碌起来。北青报记者注意到，录取现场设置有检录、数据、通知书、制卡和寄递五个环节。录检组主要是对录取考生电子档案的审阅，数据组负责录取考生的数据维护，通知书组负责通知书打印和核对，制卡组负责新生银行卡的制作，最后一个环节就是通知书和相关材料的寄递。

下午录取结束后，首封录取通知书完成现场打印，北京语言大学校长刘利签名并盖章。之后，这封录取通知书由邮政EMS投递专员送到张思文同学手中。值得一提的是，今年恰逢建党100周年，北京邮政在送上高考录取通知书同时，还为张思文送上了一套《中国共产党成立100周年》纪念邮票。

“没想到自己成为了幸运儿，接到电话通知后第一时间从老家赶回来。”张思文说，她初中曾学过一个月左右的西班牙语，从此产生了浓厚的兴趣，“暑假期间我也会提前预习一下功课，为开学做好准备”。

录取通知书以红色为主色调

北京青年报记者注意到，今年北京语言大学的录取通知书为三折设计，以红色为主色调，画面融合了主教学楼和大门的艺术设计。打开以后，左边为北语校训“德行言语，敦睦天下”，右边为采用镂空雕刻设计、融合了剪纸元素的各种图样，包含了北语校园的标志性景观，如万国墙、来园、逸夫体育馆等。

北京语言大学招生办主任王悦介绍，今年录取通知书在设计上将“中国风”与当下学生喜闻乐见的“像素风”表现形式融合起来，向学生传达“传统与现代”“中华文化与世界文化”相互交织、融合与发展的理念，这也是北语校训精神的题中之意。

据了解，北京语言大学今年全国的招生规模为1216人，其中在京招生规模为110人左右，在京提前批次计划录取27人，最低投档分数为596分，最高为618分。北京市普招录取第一封通知书发出，也标志着学校录取工作的全面启动，考生可以通过考试院和学校招办网站查询录取状态。

“绿色通道”投递录取通知书

据了解，为做好高考录取通知书寄递服务，北京邮政提前部署，全面升级寄递专项方案，开辟了高考录取通知书寄递服务“绿色通道”，确保录取通知书能够安全、及时、准确地投递到广大考生手中。同时，北京邮政为各大院校倾心提供定制服务，在筹备阶段，逐一了解各大院校的服务需求，针对高考录取通知书发放时间、寄递数量和个性化需求等制定专业的解决方案，签订规范的服务协议，确保在递送阶段为广大学子和各大院校提供良好服务。

北京邮政表示，高考录取通知书邮件全部按照特殊安全需求邮件进行处理，所有邮件配备主动客服，做好邮件逐件跟踪，源头项目组掌握邮件妥投情况，并及时反馈给高校。同时，系统实时监控邮件状态，异常邮件自动预警，全力确保邮件的安全和时限。

录取通知书寄出后，考生与家长可关注“EMS中国邮政速递物流”微信公众号或通过中国邮政EMS网站，查询通知书寄递状态，系统将实时更新、推送通知书配送信息。

文/本报记者 刘婧 李宁 摄影/李巍

(责编：郝孟佳、熊旭)