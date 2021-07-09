人民网北京7月9日电（记者孙竞） 为满足广大家长需求、解决学生暑期“看护难”问题，教育部日前印发了《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》（以下简称《通知》），引导支持有条件的地方积极探索开展暑期托管服务工作。

教师是否需要承担暑期托管服务工作？

《通知》提出，地方教育部门要从本地实际出发，鼓励有条件的学校积极承担学生暑期托管服务工作。地方教育部门和学校要积极引导和鼓励教师志愿参与学生暑期托管服务，不得强制，对志愿参与的教师应给予适当补助。

“要统筹合理安排教师志愿参与托管服务的时间，保障教师权益，既要保障教师暑假必要的休息时间，也要给教师参与暑期教研、培训留出时间。”《通知》强调。

学生是否必须参加暑期托管服务？

《通知》明确，暑期托管服务坚持学生自愿参加，主要面向确有需求的家庭和学生，并由家长学生自愿选择参加，不得强制要求学生参加。地方教育部门和学校要主动向家长宣传告知具体安排。

《通知》同时要求，积极引导家长关心重视孩子暑假生活，尽量抽出一定时间，加强亲子陪伴、交流互动，使孩子的暑假生活更加丰富多彩。

暑期托管服务包括哪些内容？

根据《通知》要求，托管服务应以看护为主，确保学生能够得到充分休息。提供托管服务的学校应开放教室、图书馆、运动场馆等各类资源设施，在做好看护的同时，合理组织提供一些集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务，不得组织集体补课、讲授新课。

《通知》还提到，有条件的地方和学校在托管服务中，要充分利用当地红色教育基地、博物馆、文化馆、科技馆、青少年活动中心等社会教育资源；要积极吸纳大学生志愿者、社会专业人士等参与学校托管服务。

暑期托管服务如何收费？

《通知》明确，暑期托管服务坚持公益普惠原则。地方教育部门要会同有关部门完善暑期托管服务经费保障机制，可参照课后服务相关政策，采取财政补贴、收取服务性收费或代收费等方式筹措经费。

实行服务性收费或代收费的，收费标准由地方教育部门商有关主管部门制定，并向社会公示、做好宣传工作，学校不得违规收费。

(责编：郝孟佳、熊旭)