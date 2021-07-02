原标题：井冈山青年：讲好党的光辉历史和奋斗故事

本报江西井冈山7月1日电 今天，革命摇篮井冈山青山叠翠、生机勃发。江西在这里隆重举行庆祝中国共产党成立100周年大会。会议表彰了全省优秀共产党员、全省优秀党务工作者和全省先进基层党组织。

当天上午，参会同志集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播，聆听和学习习近平总书记在大会上发表的重要讲话。

团江西省委副书记邱凌说，作为一名在革命老区成长起来的青年党员，自己从小听着“八子参军”“马前托孤”等革命故事长大，也亲身参与并见证了党中央支持老区振兴发展、带领帮扶老区群众脱贫致富迈向新时代的生动实践。

“未来属于青年，希望寄予青年”，庆祝大会上习近平总书记的讲话令邱凌印象深刻，“总书记对青年的深切寄语，体现了党和青年的血脉关系，是对新时代中国青年为实现第二个100年奋斗目标接续奋斗的最强动员令，我们备感责任重大、使命光荣。”

毛浩夫2014年从英国赫尔大学金融系毕业后回国，如今是井冈山茨坪革命旧址群的一名青年讲解员，他从小就听过爷爷讲井冈山革命历史。他对中青报·中青网记者说：“作为一名红色宣传员，我要讲好党的光辉历史，讲好井冈山人民脱贫奔小康、实现美好生活的奋斗故事。”

“新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任。”7月1日，在北京西至井冈山的D733次列车上，张洋和同事也一同收看了庆祝中国共产党成立100周年大会直播。

1996年出生的张洋是D733/4次“井冈山号”列车上的一名列车值班员。自2012年工作以来，她一直在这趟列车上担任井冈山红色文化讲解员。

总书记的重要讲话让张洋心潮澎湃，她说：“新时代的青年就要冲在时代前列，主动肩负起新一代使命。要不断锤炼业务知识和自身素质，把井冈山精神和革命故事‘搬’进车厢，为传承传播井冈山精神贡献力量。”（记者 陈卓琼）

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