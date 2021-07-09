原标题：北京高考录取结果昨起陆续可查

本报讯（记者 武文娟）2021年北京市普通高校招生录取工作于7月6日至30日进行。北京青年报记者昨日从北京教育考试院获悉，自昨日起，考生可根据录取进程安排陆续查询到录取结果。

据了解，考生可通过北京教育考试院网站、国家政务服务平台北京旗舰店、北京通APP、北京政务服务微信小程序、北京通支付宝小程序、北京通百度小程序、政务服务便民自助一体机及中国建设银行STM智慧柜员机等8种方式查询录取结果。

北京教育考试院高招办有关负责人表示，未被录取且符合条件要求的考生可以参加志愿征集选报。在高招录取过程中，一个批次录取完成后，北京教育考试院将根据高校的计划完成情况安排志愿征集。本科普通批志愿征集过程中先进行批次分数线上征集志愿，再根据计划完成情况进行降分征集志愿。每次征集志愿开始前，北京教育考试院网站将公布征集志愿的专业计划目录，考生要及时关注相关信息。

北京教育考试院特别提醒广大考生和家长，近年来，社会上有关高校招生方面的信息很多，其中不乏一些不法分子发布虚假信息，趁机行骗。希望考生和家长一定要仔细甄别各类招生信息，以北京教育考试院和各招生院校等渠道发布的信息为准，不要听信各种谣言，谨防上当受骗。

录取日程安排

本科提前批录取7月6日至14日

特殊类型招生录取7月15日

本科普通批录取7月16日至21日

考生填报专科志愿7月21日至22日

高职单招录取7月23日至26日

专科提前批录取7月23日至27日

专科普通批录取7月28日至30日

(责编：郝孟佳、温璐)