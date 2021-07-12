中国科学院院士、吉林大学校长张希通过人民网向2021届毕业生送上暖心寄语。

人民网北京7月12日电 近日，吉林大学举行2021届学生毕业典礼，中国科学院院士、吉林大学校长张希发表了题为《慎思笃行 求真致远》的演讲，对毕业生送上深情寄语。

张希表示，如果同学们想把大学学到的知识和道理变成自己真正的学问和修养，还须在实践中多加磨练。实践中切忌眼高手低，避重就轻，适当的挫折和反思，可以催化心智和品性的快速成长。“我把这个过程比作个人发展的‘双循环’，向内慎思，向外笃行。希望即将离开学校的同学们，在书写人生新篇章的同时，开启并持续优化自己的‘双循环’系统，慎思笃行，求真致远，贡献时代。”张希说。

吉林大学校长张希在2021届学生毕业典礼上发表演讲。（学校供图）

张希校长在题为《慎思笃行 求真致远》中的演讲内容节选如下（有删减）——

2021年是中国共产党成立100周年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，今年毕业的你们将全程参与到全面建设社会主义现代化国家的新征程中。在此征程中，国家和社会迫切需要掌握了各种专门知识和技能的人才，各司其职，相互支撑，共同奋斗。我相信每一位同学都会在这艘驶向下个百年的巨轮上找到自己的位置，在坚守、奋斗和奉献中实现人生价值。

也许此刻，你们心怀忐忑，在大学里学到的专业知识和技能是否足够支撑这段新征程呢？答案恐怕是否定的。在如今快速发展的时代，知识总有一天可能过时，技能也许很快会被替代。但是大学的学习和生活，教会你们的远不止是书本上的知识。交流、探讨、争论、求索，形成自己的思想和原则，具备自主学习、解决问题和创造新知识的能力，这才是大学给予你们一生的礼物。有了这份珍贵的礼物，你们就能够思考那几个永恒的问题：自己是谁，从哪里来，到哪里去。在这样的思考中，你们会懂得选择，适应环境，明确目标，追求卓越。

职业选择是你们都将面对的选择题，这道题并没有唯一正确的答案。各种职业正如元素周期表中的元素，各有不同的特性，不同的用途，共同组成了我们的多彩世界。有些人可能选择的第一个职业，就是一生的事业；而大多数人可能需要经过几次选择，才能找到适合自己的位置。如果你尚不清楚愿意为之奋斗的事业，但眼前的工作你有能力去做，又必须去做，不妨先承担起这份责任。当工作带给你成就感的时候，喜欢往往油然而生。每个人在工作中都要不断地认知自我，增益己所不能，找寻和创造机会。当机会来临时，要积极参与竞争，勇于超越自我。希望同学们理性地看待职业选择，秉持专业精神，不断创新，在任何位置都可以实现自己的价值。

创新是时代对青年人的殷切期盼。在互联网资讯通达的今天，我们许多人已经习惯于把对他人的观点、想法和创意进行简单转述、整合或微加工当作是“创新”。信息爆炸是一把双刃剑，它丰富了我们的生活，同时也会抬高我们独立思考的能垒。我对同学们所从事的创新活动有更高的期待，既不能“闭门造车”，也不能人云亦云。希望你们拒绝低水平的跟踪，不满足于高水平的模仿；希望你们有敢于跳出藩篱的胆量，跨越学科边界的勇气，引领发展潮流的魄力。

创新的前提是求真求实。求真即是指利用科学思维和方法认识事物发展的客观规律；求实则是在这种规律性认识的指导下，大胆假设，小心求证。没有求真求实的态度，创新无从谈起，甚至会导致学术失范、学术不端。没有求真求实的态度，你们不可能成为受人尊重的人，也不可能成为国家的合格建设者。希望同学们将求真求实作为一种内化的价值判断，始终在科学精神的指引下思考和创新。

千里之行，始于足下。大学的学习为同学们未来的发展打下了基础，在今后面对挑战的时候，可以变得更加自信，不必妄自菲薄， 也不可狂妄自大。如果你想把大学学到的知识和道理变成自己真正的学问和修养，还须在实践中多加磨练。实践中切忌眼高手低，避重就轻，适当的挫折和反思，可以催化心智和品性的快速成长。我把这个过程比作个人发展的“双循环”，向内慎思，向外笃行。希望即将离开学校的同学们，在书写人生新篇章的同时，开启并持续优化自己的“双循环”系统，慎思笃行，求真致远，贡献时代。

同学们，你们即将扬帆远行，驶向新的航标，希望你们努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花！

(责编：李依环、秦华)