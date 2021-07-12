原标题：百岁院士陆元九：让青年擎起航天事业的旗帜

6月29日，在人民大会堂举行的“七一勋章”颁授仪式上，101岁的中国航天科技集团科技委顾问陆元九院士，是29位“七一勋章”获得者中年纪最长者。

他曾首次提出“回收卫星”概念，创造性运用自动控制观点和方法对陀螺及惯性导航原理进行论述，为“两弹一星”工程及航天重大工程建设作出卓越贡献；他是我国著名的惯性导航及空间飞行器控制专家、自动化科学技术开拓者之一；他是中国科学院院士、中国工程院院士。他还有一个倍加珍视的身份：中国共产党党员。

这位百岁老人的一生都堪称传奇：生于旧中国风雨如磐的岁月，在战乱中辗转求学，远渡重洋出国深造，在美国麻省理工学院获得了世界上第一个惯性导航博士学位，后来冲破阻力回到祖国怀抱，在年近花甲重返科研一线……

陆元九最惦记的是更年轻一代的科技工作者。他说：“我们这一代人在炮火中求学，在荆棘里拓荒，把毕生最宝贵的年华奉献给了国家和民族，希望新一代的央企科技工作者，把创新当作一场没有终点的长跑。”

“陆院士注重人才培养，在航天专家里出了名。”“让年轻人‘进步快一点’，一代接一代擎起航天事业的旗帜，是陆元九的夙愿。”身边的人评价陆元九。

1984年，陆元九担任了原航天工业部总工程师、科技委常委的职务。在他过问下，航天系统自己培养高学历人才已成风尚，航天人才断层问题逐步得到解决。 2005年，他又发表了文章《航天人才科学作风培养》，受到航天科技集团领导高度关注，随即部署落实。

对于年轻人的重视，和陆元九自身的求学和成长经历不无关系。

20世纪80年代，那些在出国潮中到麻省理工学院留学的年轻人得知，曾有一位中国人在这里获得了世界上第一个惯性导航博士学位，他让美国同行刮目相看。

这个人就是陆元九。

1937年，陆元九刚刚报考大学，就传出北平发生“七七事变”的消息。8月，他赴上海参加完考试，很快又发生“八一三”事变，日军的飞机将上海轰炸为一片断壁残垣。此时，从南京迁往重庆的中央大学向陆元九发来了开学通知书。

在炮火中，陆元九溯江而上，经由武汉、宜昌到达大后方重庆。作为中央大学航空工程系招收的首批本科生，陆元九和他的同学成为中国本土第一批系统学习航空技术的大学生。

20世纪40年代中期，公费出国留学考试将举行的消息传来，陆元九白天工作、晚上努力学习，最终考取了赴美第一批公费留学生。

当时，太平洋航线水雷密布，他只有选择印度洋和大西洋航线，从重庆飞到昆明，再从昆明飞到印度加尔各答候船，等船就等了两个月。环绕半个地球的航行自然少不了磨难，但与陆元九执着理想的胸怀相比，这些只是人生路上的小插曲。

陆元九被分配进麻省理工学院航空工程系。他看到在专业名录中有一个仪器学专业——所谓仪器学专业，学习的其实就是惯性导航。这个专业需要学习新课程，完成论文前还要进行合格考试，它的难度使得报名者寥寥。

“既然到了美国，就要学习一些新东西。”喜欢尝试挑战的陆元九选择了仪器学，成为著名自动控制专家C·S·德雷伯教授的首位博士生，在这位世界惯性导航技术之父的引领下，他走进了前沿技术的前沿。

在两年内，他一直是这门学科唯一的博士生，导师对这位来自中国的学生十分喜爱。从1945年到1949年间，陆元九埋头学习，并担任助教，开展了大量工作，取得丰硕成果。

1949年，大洋彼岸的陆元九迎来了两桩喜事：一是获得博士学位，二是与留美硕士、安徽同乡王焕葆喜结良缘。获得博士学位后，29岁的他被麻省理工学院聘为副研究员、研究工程师，在导师的科研小组中继续从事研究工作。

这时，新中国百废待兴。陆元九知道，到了为国家贡献本领的时候了。

但一道道难关横在陆元九和新中国之间：第一，中美没有外交关系，不能办理回国手续；第二，他从事的研究属于重要机密，美国当局强迫他办绿卡永久居留，放他回国更是无从谈起。

1950年，他退出了科研小组，转到一个研究原子弹爆炸破坏效应的实验室，密级降低了。1954年，为了彻底扫清回国的障碍，陆元九离开实验室，到福特汽车公司研究所进行民用科技研究。此间，陆元九参加了多项先进科技项目的探索，其中包括世界上第一辆气垫车。

事业的成功，并不能减弱陆元九的思乡情怀。机会终于来了，中美达成了协议，用战争中的美国俘虏换取中国留学人员回国。著名科学家钱学森借此机会于1955年10月返回祖国。

当押解他们的警察离去，陆元九站在深圳河边祖国的土地上，回望短短几十米的罗湖桥，不禁百感交集：回国的路看似平常，可他竟走了11年！回想在国外没有身份、受人欺侮的经历，他无比畅快，真想大喊一声：“祖国，我回来了！”

回国后，陆元九与新中国第一批科技工作者，共同开创了我国的自动化领域，为“两弹一星”工程的实施，打下了坚实的专业技术基础。他还为以载人航天、月球探测为代表的国家重大科技工程的规划和论证作出重要贡献。

陆元九个性直，他经常受邀参加各类评审会、研究生论文答辩等会议，一听到陆元九要参加，大家都格外紧张。

陆元九在中国科学技术大学任教时的一名学生后来进入航天系统，与他共事，为了技术问题，陆元九有时与学生争得面红耳赤，但师生俩并没有丝毫不愉快。

大家都知道，陆元九“个性倔，本质特征就是‘要求严’”。这种严格来自对航天产品的负责，“上天产品，99分不及格，相当于零分。100分才及格，及格了还要评好坏。”

陆元九的一生推动了我国惯性导航事业的跨域发展，也培养了一大批领军人才。

十一年前，在他90岁大寿之际，他的“大龄”学生们发来祝福，其中写道：“尽管我们现在都已年过古稀，但我们多想再在教室里听您讲述各种‘原理’。”

陆元九一生简朴，他把自己的积蓄毅然捐了出来，资助科学研究，这些钱寄寓着这位老院士对年轻一代的殷切期望。在他看来，青年始终是未来。

中青报·中青网记者 邱晨辉

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