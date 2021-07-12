刘天放

原标题：严防儿童溺水需形成更大合力

近日，一段视频在网上广泛流传。视频中，一名女子手持一根长棍不停抽打两个男孩。原来事情的起因是，俩“熊孩子”私自下河游泳，幸亏被家长及时发现制止。对这一通严厉的教训，网友纷纷留言点赞：“打得好！”“想要一个同款妈妈！”暑假是溺水事故高发时期，大家务必当心。

仅以今年7月为例，据媒体公开报道，7月3日在江西省赣州市，一名9岁儿童在水上乐园溺亡。同日，在河南省南阳市，两名少年游泳时，一人被水流冲到中间，另一名孩子试图去救援，俩人均消失于水中。7月7日在山西省永济市，六名学生黄河边玩耍失联，截至7月9日，当地已打捞出5名落水学生，均无生命体征……

据“中国消防”披露，溺水是导致我国1岁至14岁青少年儿童死亡的第一大原因，占儿童意外死亡事件的57%，对此，务必要加强预防。每到夏季，总有报道有人冒着生命危险救落水孩子的事迹，但预防儿童溺水，不能总指望有人奋不顾身，既要选择有安全措施的地方游泳，监护人也必须承担好监护责任。

其实，防止未成年人溺水事件发生，从上到下一直都很重视，每年暑假前，防止学生溺水都是教育行政部门和学校的一项重点工作。毫不夸张地说，很多学校开展的防溺水教育简直到了“天天讲”的地步。可即便如此，学生溺水的消息还是能传来，这不禁令人心痛，也说明防止学生溺水，仅靠学校教育、引导、提醒还很不够。放暑假前，学校都会尽到告知义务，那么暑假期间为了防范孩子溺水，家长就应该负起主要责任。

当然，防范学生溺水，也是全社会的责任，凡涉及到的方方面面都应该承担起应有的职责。“溺水是儿童意外死亡的第一大原因”，这令人痛心至极。遗憾的是，对未成年人溺水问题还存在短板，织密儿童溺水“防护网”需再加把劲。只有各方各司其职，形成合力，才能减少甚至避免悲剧发生。

(责编：郝孟佳、熊旭)