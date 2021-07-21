原标题：市教委考虑实施教师弹性上下班

本报讯（记者 武文娟）昨晚，北京市教委主任刘宇辉在做客“市民对话一把手·提案办理面对面”节目时透露，本市正在考虑通过采取教师弹性上下班等方式，关心关爱教师。

北京青年报记者了解到，在节目中，刘宇辉从课后服务供给、提升教育发展质量方面，与政协委员和网络大V进行沟通和探讨。刘宇辉表示，在课后服务的时间上，本市坚持每天提供课后服务到 17：30，和家长下班时间相结合，下一步本市将会按照教育部的相关要求，结合家长实际困难和需求，进一步优化调整。在实施范围上，本市坚持全覆盖提供课后服务，包括有义务教育学校都要提供课后服务，所有学校全覆盖；一周五天，每天都要开展课后服务，实现工作日全覆盖；服务群体全覆盖，面向所有有需求的义务教育学生提供课后服务。

在进一步丰富课程安排上，刘宇辉表示，学校要把课后服务和校内教育教学统筹起来，系统设计，使课后服务成为校内教育教学的有效延伸。针对学生、家长的实际需求，结合学校自身优势和资源，统筹安排课后服务内容。学校每天的课后服务内容都要充实。

在教师保障方面，刘宇辉表示，本市将强化教师参与课后服务的激励和保障，绩效工作向参与课后服务的教师倾斜，本市正在考虑通过采取教师弹性上下班等方式关心关爱教师。

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