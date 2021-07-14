人民网北京7月14日电 近日，西安工业大学举行2021届学生毕业典礼，西安工业大学党委书记刘卫国发表了题为《做有温度、有宽度、有高度的新时代青年》的演讲。刘卫国希望毕业生要不忘初心，常怀良善，要做一个有温度、有广度、有高度的人，更要做一个有志气、有骨气、有底气的时代好青年。

刘卫国表示，在未来的人生旅途中，同学们唯有以“立”的方式做事，才能把自己这块雍璞之材雕琢成温美玉瑛；唯有以“立”的精神去追寻生活的美好，才能拥有有价值有境界的人生，才能造就有高度的自己。

西安工业大学党委书记刘卫国在2021届学生毕业典礼上发表演讲。（学校供图）

刘卫国书记在题为《做有温度、有宽度、有高度的新时代青年》中的演讲内容节选如下（有删减）——

当夏日的阳光点亮西安工大最后一片绿叶的时候，也到了同学们学成期满、挥手道别的日子。风雨求学路上，大家见证了西安工大的发展与壮大：新的智慧教室完成改造，一大批科研教学楼、体育场馆、活动中心完成建造或正在建造，“十四运”的召开使得学校周边的环境治理和交通条件得到了极大的改善，可能同学们最欣慰的是，临行之前终于可以乘坐家门口的地铁去参观一下奥体中心或是再登一次西安的城墙，去再感受一回这个与我们朝夕相伴城市的古老与现代。

相聚终有离别时，此时此刻，我心中有无限的不舍与感怀！

回想你们与西安工大相遇的美好时光，大家在这里读万卷书，行万里路！

回想你们与西安工大邂逅的珍贵时光，大家在这里朝夕相处、相濡以沫！

回想你们与西安工大结缘的难忘时光，大家在这里历经锤炼、追逐梦想！

今天，你们即将从这里出发，带着“忠诚进取、精工博艺”的西工精神，以自信的姿态，踏上充满挑战的崭新旅程，创造属于你们自己的美好生活！作为一名师者与长者，我有三句话想送给大家：

第一句是：希望大家在追求美好生活时，牢记“初心灼灼，人性华光”，做一个有温度的人。

孟子告诉我们，人生在世，“无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也；无是非之心，非人也”。同学们，如果我们失去了初心与良善，即使赢得了全世界，于人于己又有何用？因此，大家一定要像鸟儿爱惜自己的羽毛一样珍惜今天出发时的初心与良善。面对得失成败，多做反求诸己的思考，“不患无位患所以立”“不患莫己知，求为可知也”；常怀“此心安处是吾乡”的豁达心态，切勿满腹牢骚，尤人怨天！

当今世界正处百年未有之大变局，今年是中国“十四五”规划的开局之年，“第二个百年奋斗目标”的开启之年，还是全面建设社会主义现代化国家的起始之年。这些都意味着大家将置身于一个充满机遇与挑战的世界，变化与不确定性将会伴随我们终生。但是，万变不离其宗，所谓“才者，德之资也，德者，才之帅也”。当此之际，大家更应该守良知、勤修德。

“一个民族，一个人能否把握自己，很大程度取决于道德价值。”那么，这些道德价值是什么？那就是判断对错，并通过自己的良知做事的能力；是理解和关怀他人痛苦的能力；是将个人欲望的满足放到其次的能力；是能够包容理解与自己有不同想法人的能力；是以尊重之心对待他人的能力。这些都决定了你们在未来能走多远，决定了中华民族伟大复兴大业实现进程的快慢。

所以，同学们，不忘初心，常怀良善，你们就能载光而行，人性有光就会有温度，世界有温度才会有生机和希望！

第二句是：大家在追求美好生活时，牢记“各美其美，美美与共”，做一个有宽度的人。

同学们，一旦步入社会，大家就必须经历从学生向职业人的角色转换。作为学生，你们就是老师们的孩子，老师们理解甚至欣赏大家的幼稚与浪漫，他们会循循善导你们的人生观、价值观和世界观，纵容和原谅你们的错误，哪怕是偶然的放纵；但作为职业人，是完全不同的，社会对你们的期许是：有胜任工作的能力，有判断是非的理性，有容纳多元的格局，有接受失败的勇气……

要做到这些，大家首先要记住的是“各美其美，美美与共”的理念。概括来说，就是要有“共生”的意识。这种“共生”包含三层含义：

一是与“自我”的共生。就是要求我们有健康的心理，学会善待自己的不完美，生活的不完善，学会与自己和解，与不完善的生活和解。如果任由偏执、怨怼、焦虑和忧郁等不良情绪控制我们，就会使自己与他人、与社会格格不入，最终它们会像扩散的病毒一样吞噬你的肌体，摧毁你的精神。

二是与他人的共生。从今天开始，大家必须抛弃以自我为中心的思维方式，走向社会，必须独立地处理好自己与他人的关系，这里的他人，既包括你未来的生活伴侣，你的同事，你的合作伙伴，甚至那些为大家做日常服务的陌生人。大家一定要牢记“人是目的，不是手段”、“己所不欲，勿施于人”的黄金定律，践行“敬人者人恒敬之，爱人者人恒爱之”的古老智慧，就一定会帮助你化解这些人生矛盾，不断拓宽你的人生之路。

三是与社会的共生。《大学》中指出：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”作为接受过高等教育的新时代青年，大家现在已经明白了什么是光明之德，下一步就需要身体力行地去践行和推广它，把对美好生活的追求融入到党和国家的伟大事业之中，这是我们每一名华夏儿女的责任，也是使命！

所以，同学们，以“共生”的理念待己、待人和处世，一定能拓展你的宽度，创造出一个有宽度的人生。

我想送给大家的最后一句嘱托是：大家在追求美好生活时，牢记“砥砺名行，方成玉瑛”，做一个有高度的人。

同学们，你们从这里走出去的世界，我们称之为“社会”。也许不久以后，在那里，大家就会有“理想太丰满，现实太骨感”的感受和感慨。这种感受和感慨很可能会消磨你奋进的勇气，摧折你尚前、向上的信念。所以，我想对大家说的是，未来，在遭遇各种可能的挫折时，在面对“众人皆醉我独醒”的一时不如意时，大家一定要砥砺名行，因为大家都是“忠诚进取，精工博艺”西工精神的传承人，都流淌着“追求卓越，永不言败”的军工血液，在西安工大六十六年的奋斗历程中，只有进取，进取，不断地进取！

《左传》有“三不朽”：“立德、立言、立功”，张载要“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。正如我们所知的，“立”与“躺”相对，甲骨文中的“立”是一个人正面、笔直地站在大地上，比喻人的一种超越追求与处事姿态，所以“君子以立不易方”。同学们，我们唯有以“立”的方式做事，才能把自己这块雍璞之材雕琢成温美玉瑛；唯有以“立”的精神去追寻生活的美好，才能拥有有价值有境界的人生，才能造就有高度的你！

“未来属于青年，希望寄予青年。新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气、底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望！”我们每一个人都要做一个有温度、有广度、有高度的人，更要做一个有志气、有骨气、有底气的时代好青年！

在此，我衷心地祝愿你们志气高远，穷达皆乐！祝愿你们骨气遒劲，利欲鸿毛！祝愿你们底气自成，俯仰不愧！

也祝愿大家能够成为我们的党和国家事业最可靠的接班人，在全面建设社会主义现代化国家的新征程中，破茧成蝶、化鲲为鹏，探索星辰大海！更希望大家，在阅尽百舸千帆后，归来仍是“西工少年”！

出发吧！西工少年！

(责编：郭睿（实习生）、秦华)