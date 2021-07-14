原标题：为何要办托管班 如何才能办得好

又到暑期，“孩子去哪里”成为家长们最发愁的问题之一。日前，教育部印发了《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》（以下简称《通知》），引导支持有条件的地方积极探索开展暑期托管服务工作。与此同时，北京、江苏、山东等多地发布了将由教育部门开办面向小学生的暑期托管班。顶层设计已出，我们又该如何在探索中做好暑期托管服务？针对目前备受关注的课后服务问题，教育部又有何新举措？对此，记者专访了教育部基础教育司司长吕玉刚。

暑期托管服务主要面向确有需求的家庭和学生

记者：为什么要支持探索开展暑期托管服务？

吕玉刚：暑假临近，一些双职工家庭面临“孩子无处去、家长看护难”问题。为满足广大家长需求、解决学生暑期“看护难”问题，引导和帮助学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，一些地方和学校推出了暑期托管服务。这是减轻家长负担、解决人民群众急难愁盼问题的创新举措，是加强教育关爱、促进学生全面健康成长的有益探索。

记者：如何探索实施好暑期托管服务？

吕玉刚：《通知》明确了暑期托管服务应遵循学校主动、社会参与、教师志愿、学生自愿、公益普惠等基本要求，同时对服务内容、保障条件等也提出了明确意见。

首先，鼓励学校积极承担。要从本地实际出发，鼓励有条件的学校积极承担学生暑期托管服务工作。同时，教育部门还应积极会同共青团、妇联、工会、社区等组织，通过多种途径、多种形式提供学生暑期托管服务。

其次，坚持学生自愿参加。暑期托管服务主要面向确有需求的家庭和学生，并由家长学生自愿选择参加，不得强制要求学生参加。我们还特别希望，家长要关心重视孩子暑假生活，尽量抽出一定时间，加强亲子陪伴、交流互动，使孩子的暑假生活更加丰富多彩。

再次，坚持公益普惠原则。要完善暑期托管服务经费保障机制，可参照课后服务相关政策，采取财政补贴、收取服务性收费或代收费等方式筹措经费。相关收费标准由地方教育部门与有关主管部门协商制定，学校不得违规收费。此外，要完善相关安全管理制度，加强安全卫生教育和常态化新冠肺炎疫情防控工作，切实保障参与托管服务的师生人身安全。

“要取消教师寒暑假”“暑期托管变成第三学期”的说法不符合实际

记者：最近由托管而引发的讨论很多，比如“要取消教师寒暑假”“暑期托管变成第三学期”等，对此你有何回应？

吕玉刚：近期有的媒体讲“要取消教师寒暑假”的说法是没有依据的。同时，要格外强调的是，近期有的媒体关于“暑期托管变成第三学期”的说法同样是不符合实际的。

托管服务应以看护为主，确保学生能够得到充分休息。暑期托管有五项原则：一是鼓励学校积极承担；二是引导教师志愿参与；三是坚持学生自愿参加；四是合理安排服务内容；五是坚持公益普惠原则。

此外，要引导教师志愿参与暑期托管服务，但不得强制。对志愿参与的教师应给予适当补助，并将志愿服务表现作为评优评先的重要参考。与此同时，要统筹合理安排教师志愿参与托管服务的时间，依法保障教师权益，既要保障教师暑假必要的休息时间，也要给教师参与暑期教研、培训留出时间。

问题仍存：有的地方课后服务时间偏短

记者：课后服务同样是目前备受关注的问题。我们为什么要做好课后服务？

吕玉刚：长时间以来，义务教育学校特别是小学“三点半”放学现象，减轻了学生在校学习负担，也由此带来了家长因未到下班时间接孩子难问题。有的家长把孩子送到校外培训机构，增加了校外负担，也就是出现了“校内减负、校外增负”现象，所以“三点半”难题已成为社会广泛关注的热点问题。

2017年以来，教育部积极推进课后服务工作，先后出台了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》等文件，完善课后服务有关管理制度和保障机制。为更好满足学生多样化的课后服务需求，教育部近期又对进一步做好义务教育课后服务工作作出专门部署，推动将课后服务工作进一步做细做实。

截至5月底，全国共有10.2万所义务教育学校开展了课后服务，6496.3万名学生、465.6万名教师参与了课后服务。其中，城区学校覆盖率为75.8%，学生参与率为55.4%，教师参与率为62%，部分大城市课后服务学校覆盖率超过90%，课后服务工作取得重要进展。

与此同时，课后服务还存在各地工作进展不平衡、有的地方课后服务时间偏短、有的经费保障不到位、有的课后服务吸引力还不够强等问题，需要进一步加大工作力度。（记者 姚晓丹 晋浩天）

(责编：温璐、郝孟佳)