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点亮星光的你！东南大学2021新生录取通知书让你“眼前一亮”

2021年07月16日16:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月16日电 （记者孙竞）2021年东南大学的录取通知书，还是以礼盒形式设计，相比往年，保留了“会唱歌的录取通知书”的特色，还增加了许多亮点。

录取通知书外观延续往年蓝色的色调的同时，选择了饱和度和明度更高的蓝色，以手感更佳的绒感纸更换了外壳特种纸的纸张，并搭配烫金和UV工艺，沉稳大气的同时更具年轻与活力。

外壳保留了东南大学校徽、LOGO和“2021录取通知”的烫金字样，主体则以UV材质的星轨呈现。取下录取通知书，高彩映画的背板之上，以金字刻写了对东南大学的简单介绍，下方在璀璨星光之中，“止于至善”四个字的光影格外地亮。

录取通知书的背面保持着简雅大方的设计风格，极简线条之下，焦廷标馆、大礼堂、四牌楼南门、九龙湖体育馆等东南大学代表性建筑沿着通知书底部依次排布，设计感拉满。当把通知书拿起，迎着光细看，“止于至善”的透光字样就展现在眼前。

“止于至善”的校训，伴随每一位东大青年度过葱茏的校园时光，很多人毕业、工作、去往世界的各个角落继续发光发热，心中也始终以校训为人生的指引。

位于录取通知书下方的部分，今年特别设计了一个发光橱窗的样式。同样是高彩映画的背板，特别的是，同学们将看到东南大学大礼堂正在发光。

大礼堂用高透光材质覆盖，层次分明，细节丰富，立体感十足。打开通知书礼盒，校歌响起的同时，大礼堂也被点亮。

背景板上，可以看到东南大学标志性的四牌楼南校门、以及5G到6G的变迁、中国天眼、探月计划、三峡大坝、港珠澳大桥等学校近年来参与到的国家重器工程，均以深浅渐变的UV工艺有层次的排布在一起。每一项卓越的成就，都是东南大学的光荣和骄傲。

(责编：温璐、熊旭)

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