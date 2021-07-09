赵婀娜 张静旖

谈到大学，你会想起什么？

是慷慨鸿儒、大师课堂；是三五好友、漫步操场？

或是实验室窗外的月光、林荫道的初心飞扬；还是仰望星空的向往与脚踏实地的信仰？

大学，是并不完美却又无法取代的时光。它充满理想，永远年轻。

你是否想看看，这些发生在大学里的故事？

清华园里，有四位不同的清华人，正站在人生的路口。

刚刚度过18岁生日的“00”后，历经高考、一波三折地考入心仪的学府。

在园子里攻读九年的博士毕业生，挥别象牙塔，经历一番抉择，更坚定了自己“造福一方百姓”的理想。

旅美十年的“哈勃学者”，有一个“仰望星空”的设想，回国入职天文系，终于找到了梦想成长的土壤。

83岁的院士，迎来了她的荣休仪式，但她依然躬耕于三尺讲台，步履不停。

一所清华园，四位清华人，全清华制作团队，三年跟踪式纪实拍摄，浓缩出一个生机勃勃的大学校园。

一部关于理想的电影，《大学》今日在全国院线上映。

纪录电影《大学》采用纪实的手法，以清华大学为拍摄对象，从个体的人生境遇、抉择与命运变迁之中，折射时代的变革洪流，传递大学的精神与使命，同时亦呈现大学人对于当今中国及世界之大变局的自觉回应。

影片之动人，源自其真实。长达3年的伴随式纪实拍摄，超1000小时的素材时长，提供了一场“沉浸式”真实大学生活体验：最初进入校园的新鲜和喜悦、大一新生的雨中军训、传道授业的百人大课堂、第一次和异性亲密牵手的校园舞会......那是最美的青春年华。

在忙碌单调的工作生活中，《大学》有如及时雨，以青春的雨露润湿干涸的心灵。回头看看过去自己曾走过的路，怀揣着曾经的赤诚之心，坚定不移的继续向前走去。

坚守理想，不负韶华。

热爱不息，奋斗不止。

这是大学的故事。

这也是我们的故事。

来源：人民日报中央厨房-半亩方塘工作室

(责编：温璐、熊旭)