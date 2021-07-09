原标题：山西永济黄河滩6名学生落水失踪

7月8日，山西运城永济官方向记者证实，7月7日，永济6名学生在黄河滩玩耍时落水失踪。7月8日下午，记者赶到事发地，搜救正在进行。

图为救援现场。 高瑞峰 摄

图为救援现场。 高瑞峰 摄

事发地不远处即为普救寺所在地西厢村，据当地一名村民讲，7日下午她正在黄河滩游玩，听说有6名学生落水。

图为救援现场。 高瑞峰 摄

记者在采访中了解到，此次失踪的孩子多数来自王庄村。王庄村距离事发地黄河滩约10公里。8日下午，王庄村村民说，“昨天中午还有人看到孩子们骑着电动车在街上，有的孩子上午还在补习，有的孩子在外地上学放暑假刚回来没几天，有的还是家里独子。”

图为救援现场。 武俊杰 摄

落水事件发生后，运城市、永济市、蒲州镇三级党委政府及应急、消防救援、急救等职能部门，还有多个县(市)的蓝天救援队参与搜救。

图为救援现场。 武俊杰 摄

永济市委宣传部工作人员回复媒体称，初步判定落水者全部为学生，“昨天晚上接到家长报警说孩子失踪。了解情况后，各部门连夜到黄河滩展开救援，黄河滩的草比较茂密，地形复杂。”

图为救援现场。 武俊杰 摄

截至记者发稿时，尚无失联学生消息。(记者 范丽芳 高瑞峰)

(责编：郝孟佳、温璐)