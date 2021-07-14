原标题：北京暑期托管服务不得集体授课

本报讯 昨天，教育部就义务教育课后服务和暑期托管服务工作召开新闻通气会。北京市教委相关负责人在会上强调，北京市暑期托管服务不允许组织学科培训和集体授课，学校不能强制学生参加，更不能动员不参加。此外，下一步将把义务教育阶段学校的课后服务结束时间调整到18点。

据这位负责人介绍，北京市暑期托管服务从7月19日开始，至8月20日结束，分两期，每期12天，服务对象为2020-2021学年度小学一年级至五年级在校生。由各区教委统筹各承办学校，按照实际居住地就近组织报名。暑期托管服务以看护为主，内容主要包括提供学习场所，开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等。不允许组织学科培训和集体授课。家长和学生根据实际状况自愿选择参加托管服务。学校不能强制学生参加，更不允许动员不参加；同时引导教师志愿参加，各区教委鼓励广大干部教师主动参加志愿服务，积极引导特级教师、学科带头人、骨干班主任等优秀教师参加托管服务。同时要求各区组织好对参加托管服务教师的培训。暑期托管服务过程中，各区教委要把师生安全放在首位，实行校园全封闭管理，严格落实疫情防控各项要求，确保学生午餐安全。

教育部和北京市教委都强调，开展学生暑期托管服务是为满足广大家长需求、解决学生暑期“看护难”问题，减轻家长负担、解决人民群众急难愁盼问题的创新举措，是加强教育关爱、促进学生全面健康成长的有益探索。此举不是取消暑假，更不是所谓“第三个学期”。北京各区教委将统筹全区教师资源，在不影响正常休息和进修培训的基础上，合理选派安排教师参加托管服务。

关于北京义务教育学校的课后服务，市教委负责人表示，北京市所有义务教育阶段学校每周5天都要进行课后服务，且要保证课后服务时长。目前每天课后服务结束时间不早于17点30分，下一步调整到18点。此外还将丰富课后服务内容，在提供体育锻炼、综合素质拓展活动等内容的基础上，增加答疑辅导和巩固提高的课业内容。坚持学生自愿参加。与暑期托管服务一样，课后服务不得强制学生参加，更不允许拒绝学生参加的要求。课后服务以本校教师为主，鼓励各区教委统筹区域内优质师资帮助其他学校，课业辅导答疑可打破校际界限和年级、班级界限。各区各校要把教师参加课后服务情况纳入绩效考核和评优评先中，把学校课后服务工作情况，纳入学校办学评价。（记者 雷嘉）

(责编：温璐、郝孟佳)