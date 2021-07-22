原标题：严禁16岁以下未成年人出镜直播

7月21日，中央网信办发布消息称，为营造未成年人良好上网环境，有效解决网络生态突出问题，中央网信办决定即日起启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动。其中特别提及，严禁16岁以下未成年人出镜直播。

近期，针对快手、腾讯QQ、淘宝、新浪微博、小红书等平台传播儿童软色情表情包、利用未成年人性暗示短视频引流等问题，网信部门依法约谈平台负责人，责令限期整改，全面清理处置相关违法违规信息和账号，并对平台实施罚款处罚。

中央网信办有关负责人强调，专项行动期间，将进一步加大对违法违规行为的处置处罚力度，对于侵害未成年人合法权益的问题，保持“零容忍”态度，坚持露头就打、从严从重，大力整治网上危害未成年人身心健康问题乱象。

各网站平台要积极履行主体责任，主动发声、深入自查、堵塞漏洞，确保专项行动取得实效，切实为未成年人营造文明、健康、向上的网络环境。

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7类问题危害未成年人身心健康

中央网信办有关负责人表示，此次专项行动聚焦解决7类网上危害未成年人身心健康的突出问题。

一是直播、短视频平台涉未成年人问题。严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏行为，防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。

二是未成年人在线教育平台问题。全面清理在线课程中色情低俗、血腥暴力及其他导向不良内容，严禁推送网络游戏、低俗小说、娱乐直播等与学习无关的广告信息，及时处置互动评论区攻击谩骂、教唆不良交友等内容。

三是儿童不良动漫动画作品问题。坚决清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等内容的“邪典”视频，认真核处存在角色着装暴露、情节色情低俗、场面血腥恐怖以及其他易引发未成年人模仿的危险行为等问题的儿童动漫动画作品。

四是论坛社区、群圈等环节危害未成年人问题。深入清理利用儿童形象制作的软色情表情包，严查教唆诱导未成年人自杀约死、拍摄交易色情低俗视频的群组账号。

五是网络“饭圈”乱象问题。持续推进“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，深入整治诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜、互撕谩骂、拉踩引战、刷量控评等行为。

六是不良社交行为和不良文化问题。严防网上不良社交行为和不良文化现象形成不良导向、扭曲青少年价值观，坚决查处人肉搜索、人身攻击、恶意举报等网络欺凌和暴力行为。

七是防沉迷系统和“青少年模式”效能发挥不足问题。重点排查解决网站平台防沉迷系统问题漏洞，解决“青少年模式”入口不显著、识别不精准、专属内容不够丰富、应用效果不佳等问题，进一步优化模式效能，着力防止未成年人沉迷网络。（记者 熊颖琪）

(责编：温璐、李依环)