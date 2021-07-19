原标题：升级版“校内小卖部禁设令”如何令行禁止

近期，媒体报道多地出现中小学小卖部招租金额过大现象，引发舆论关注。上月初，教育部、国家卫健委、市场监管总局等四部门印发《营养与健康学校建设指南》（下称《指南》），该《指南》明确规定，不得在校内设置小卖部、超市等食品经营场所。

校园是中小学生读书学习的地方，但一些校园变成“生意场”。从相关报道看，一些校园小卖部主要销售学生喜欢的“垃圾食品”，有的还销售“三无”产品，这对学生健康无疑会造成不良影响。对此，近几年来国家有关部门针对校内小卖部连发多道禁令，一些地方也对问题小卖部进行查处乃至取缔。

2019年3月，教育部、市场监管总局、国家卫健委联合印发《学校食品安全与营养健康管理规定》明确，中小学、幼儿园一般不得在校内设置小卖部、超市等食品经营场所，确有需要设置的，应当依法取得许可，并避免售卖高盐、高糖及高脂食品。此举获得舆论肯定，同时允许依法取得许可经营，相当于留下了“口子”。

2019年12月，教育部、市场监管总局等四部门联合印发《关于落实主体责任强化校园食品安全管理的指导意见》，要求非寄宿制中小学、幼儿园原则上不得在校内设置食品小卖部、超市，已经设置的，要逐步退出。该文件再次强调校内禁设小卖部，并要求已设置的逐步退出，但仍留有相关“原则上”例外情形。

最近印发的《指南》则是升级版“校内小卖部禁设令”。其“升级”主要体现在三点：“不得在校内设置小卖部、超市等食品经营场所”，表明不留“口子”彻底禁止；“不得售卖高盐、高糖及高脂的食品和酒精饮料”，比之前“避免售卖”语气加强了；另外，还禁止零食广告宣传。

虽然《指南》是从营养与健康的角度禁止校内设置小卖部、超市等食品经营场所，但对校内小卖部来说则难以继续存在，因为这类小卖部主要经营高盐、高糖及高脂等食品，当“禁设+禁售”，校内小卖部几乎无法生存。那么校内小卖部存在的暴利、健康等问题，都有望解决。

尽管之前已出台校内小卖部禁设令，但今年在湖南邵阳、广东茂名等地仍然出现上百万元拍卖校园小卖部经营权的案例。此次《指南》未留“口子”，无疑是一种进步。

已经存在于校园的食品经营场所能否退出，各地能否真正禁止校内新设小卖部，还有待观察。对地方政府和学校来说，以上三种“禁令”表述略有不同，究竟执行哪个版本？这恐怕需要有关方面进行明确——当然，最好是按照《指南》要求操作，因为这是最新版，禁令更坚决。

在严格执行升级版“校内小卖部禁设令”的同时，还应该完善校园餐饮服务，充分满足学生个性化餐饮需求。另外，还要防止校外小卖部的高盐、高糖及高脂等食品偷偷流入校园，防止校外小卖部隔着围墙与校内进行食品交易。(张海英)

(责编：温璐、郝孟佳)