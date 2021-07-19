朱波

原标题：筑牢安全屏障 防孩子暑期溺水

进入暑期，天气逐渐变热，溺水事故又进入高发季。据世卫组织《全球溺水报告》显示，全球每小时有40多人溺水死亡，每年共有约37.2万人溺水死亡。我国每年约有5.9万人死于溺水，其中未成年人占据了95%以上。

伴随着暑期来临，尤其是气温的不断攀升，孩子溺水事故进入了高发和易发期。教育预防在前，坚决杜绝溺水死亡事故的发生，各级政府和相关部门首先要从已经发生的学生溺水死亡事件中吸取教训，从讲政治、保稳定、促发展的大局出发，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，做到教育预防在前，切实抓好防溺水工作落实，预防和杜绝溺水死亡事故的发生。

其次，携手齐抓共管，构建“网格化”防溺水管控体系。要以通过构建“社会、家庭、学校”携手共管的全社会安全教育网络，学校老师切实加强与家长、社区和有关部门的联系，组织和动员全社会都来关心中小学生的生命安全，预防暑假学生溺水死亡事故的发生。

第三，树牢安全意识，培养正确的应急处置观念。建立健全有关部门、学校、家长和中小学生参与、各负其责的防范工作机制，划定溺水防范区，在显眼处设立安全警示标牌，设置安全隔离带、防护栏等防溺水应急设施，加大教育和宣传力度，使广大中小学生懂得珍爱生命。家长们不仅要给孩子树立牢固的安全意识，还要给孩子培养正确的应急观念。从道德范畴来说，如果一起玩的同伴落水了，孩子们应该见义勇为，勇救溺水者，但从实际情况来看，孩子们不具备营救同龄人的能力，特别是溺水者在挣扎过程中带来的威胁远比正常情况下更大。

暑期天气炎热，孩子发生意外的可能性也就更大。在这样的情况下，政府尤其教育主管部门及学校、家长和社会各界，一定要全力、严密防止孩子溺水，共同为孩子构筑起一道牢固的安全网。

(责编：郝孟佳、熊旭)