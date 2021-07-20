人民网北京7月20日电 （记者孙竞）日前，教育部印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》（以下简称《通知》），引导支持有条件的地方积极探索开展暑期托管服务工作。暑期托管服务，对于许多不具有学生看护条件的家庭来说，无疑是一场及时雨。暑期托管到底如何“托”、怎么“管”？中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，要让孩子自己做主。

储朝晖认为，假期托管从满足部分家长急难愁盼的需求出发，解决低龄学生暑期“看护难”问题。但不能满足于此，而是需要以学生的健全成长为目标，也需要以此为标准对托管服务进行规划、实施、选择和要求。

“假期是未成年人成长的重要环节之一，是养成自主性的宝贵时间窗口，需要通过与学期内完全不同的方式实现成长目标。”储朝晖说，探索开展暑期托管服务，需要高度重视这一成长机遇，尽量安排学生自主学习、自主管理，学自己喜欢学的，做自己喜欢做的，玩自己喜欢玩的；引导学生自己规划、设计活动方案，自己安排时间，自己督促自己实施，自己选择角色，自己依据实施状况调整、完善方案，进行自我评估。为发现自身优势潜能，找准自身定位，规划发展路径，成为最好的自己奠定坚实基础。

储朝晖谈到，从学制安排看，假期有其独特的功能，并非可有可无的。两千年前《学记》即阐明“时教必有正业，退息必有居学”“藏焉修焉，息焉游焉”的藏息相辅原理。暑期托管若演变为学生的第三学期，就违背了这一基本原理，必然对学生成长造成伤害，直接影响后续的学习品质，长远损伤学生的学习兴趣、爱好和自主性。

储朝晖提醒，各地教育管理部门在积极探索开展暑期托管服务的同时，需要严格将假期活动与学期的就学区分开来，严密筑牢不得组织集体补课、讲授新课这道防线，不得暗中将假期托管变成复习班、补习班，尤其要防止各校之间暗中攀比造成整体恶性后果。

“《通知》中的‘坚持学生自愿参加’是非常重要的原则。尤其要防止一些地方将办了多少托管班，为多少家长和学生进行了托管服务作为政绩追求而使得托管变质变味。在确保安全的前提下，把假期还给孩子，孩子想干什么就由他自己做主吧。”储朝晖说。

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