原标题：喧嚣的课外读物市场能否让青少年静心阅读

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一位6岁的学龄儿童，课余阅读会阅读哪些书籍？北京市东城区6岁男孩小马的妈妈提供了这样一份书单。书单中，有《牡丹亭》《三国演义》等名著的彩绘本，还有《鲁迅经典童年绘本》《优美的现代诗》等文学启蒙读物，更有《了不起的情绪力》《宝贝人际交往》等性格养成类读物。小马自己喜欢的书则是《一年级的小豆豆》。

记者在采访中了解到，“阅读”是学龄儿童家庭非常重视的教育方式。尤其是随着资料阅读在各科考试中占比的增大，课余读书更成了家庭教育的重要一环。

然而在孩子亲近书本的过程中，家长们也有不少困惑。上海市杨浦区一位小学一年级学生家长向记者反映，自己的女儿在阅读童话《小猪唏哩呼噜》时看到这样的描写：“猪妈妈生了12个孩子，11个都是女孩，等到第12个，才盼到一个男孩子。猪爸爸高兴地大叫‘哇！男孩子’！并把他高高举过头顶，大喊‘这才是我的好宝贝’。”而这唯一的男孩也是本书的主角，名叫“唏哩呼噜”。这位家长迷惑地说：“在形容女孩时，这本书运用了不少外貌描写‘一个女孩子家，脖子又细又长，还长着那么大一条尾巴……丑死了’！男孩怎么样都是宝贝，女孩外貌有些瑕疵就动辄‘丑死了’，这不是重男轻女吗？”

北京市朝阳区小学二年级男孩小于的家长也有不少困惑，在老师推荐的课外读物《胡小闹日记》中，以胡小闹为首的孩子们，和家长发生分歧的时候，采取的方式不是对话交流，而是集体不回家甚至绝食抗议。“孩子和家长、老师之间发生矛盾，为什么不能好好解决，要用极端的方式刻画呢？”

这些阅读中的困惑如何化解？亲近阅读的过程中如何选好书、读好书？记者展开了调查。

1.国学和英语类图书最易“踩雷”

实际上，不仅是中文图书，一些英语启蒙绘本也或多或少令家长困惑。北京市海淀区小学一年级学生家长李妍告诉记者，她跟随一个讲解儿童阅读的公众号购买了英语启蒙绘本“RAZ”，在阅读的过程中发现，书中有“我好喜欢罂粟花”的描写，她感到“不可思议”，随即将这套书收了起来。

除了对书本内容、观念的不认可，不少家长，尤其是学龄儿童家长反映，在阅读中，他们感到最大的困惑是“迷茫”。

孩子刚开蒙，对很多知识都充满兴趣，是学习的“黄金期”。这时，应该学情绪管理、学国学经典、学英语入门还是统统都学？一些家长会依据上学的需要，为孩子添置图书，比如语文课可能接触到的诗词文章、数学课可能接触到的数字运算等。更多的家长通过一些育儿博主、阅读公众号的推荐购置图书。前文中小马的妈妈就是通过育儿博主“艾酱妈妈”开出的中文启蒙书单为孩子购置的图书。

记者采访了负责童书推荐的从业者顾明（化名），他告诉记者，他们就是“利用家长的困惑”推荐书籍。“目前来看，这个市场是很大的。家长们比较容易受到互联网的影响，从众心理明显。比如一些名人通过‘名人效应’用自身经历或培养孩子的经验做包装，打上‘大语文’‘阅读课’等标签，推出公众号的文章，再利用流量团队在线下发展‘微信粉丝群’推销图书。一些所谓‘头部阅读公号’比如‘×叔讲故事’等往往收入不菲。他们推荐的书有一些很不错，但也有一些是隐性广告，质量就难以保证了。同时，这些公众号背后还有‘报培训班’＋推销教辅图书等一系列营销手段，一些大的‘鸡娃群’都和他们有合作，增加教育焦虑。”顾明说。

哪类图书在阅读的过程中最容易“踩雷”？顾明介绍，有两大类图书是“重灾区”。“一类是国学类图书，一类是英语启蒙类图书。”顾明说。

“用我们业内的话来说，这两类图书‘目标市场无限’，没有边际。首先是国学类，学龄前孩子应该会背多少古诗？没有定论，于是一本唐诗可以编了再编。你家孩子5岁会背100首唐诗，我家孩子6岁就要熟背《弟子规》《三字经》全文。加上早期一些小学入学确实要求有背诵基础，那么一些耳熟能详的经典内容出完了，《女儿经》《女四书》是不是能借势出版？这些早已被历史抛弃的陈旧观念借助营销出现在‘书单’上。”顾明进一步解释，“其次是英语类，同样的道理。尽管要求小学零起点教学，但是真正不提前学英语的孩子很少。一旦提前学，就面临着‘该掌握多少词汇量’的问题，在一些阅读公众号的文章中，这个答案是多多益善。很多国外的小学原版教材因此被推荐给学龄前孩子和家长。”

2.“亲子阅读”，家长要把好第一道关

除了市场营销方面出现的问题，在孩子阅读成长的过程中，家长自身应该加强哪方面的学习？北京师范大学教育学部课程与教学研究院副教授姚颖认为，儿童出版物有自身的出版标准，比如要符合“核心价值观”，要有益于儿童身心健康等。但是身为家长，要提升自己的审辨眼光，提升自己的“媒介素养”。“要首先明确一种观念，不是所有的‘推荐书单’都是好的，对书籍最终的筛选权在家长手中。”姚颖告诉记者。

“对阅读的正视是好现象，孩子养成阅读习惯将受益终生。但是随着时代的发展，观念的更新，家长也要从纷繁复杂的市场中多多学习，作出综合判断。目前的学龄儿童家长大多是80后、90后，他们的视野本身就较宽。”姚颖说，“但需要重视的是，早期阅读最好是亲子共读，家长们每天可以抽出10～20分钟的时间和孩子们一起阅读书籍，这样不但能培养阅读习惯，更能促进亲子沟通和家庭教育。”

“亲子共读”也是顾明认为最能发现“阅读问题”的方法之一。“阅读应该是家长和孩子共同认识世界的过程，不要盲从于所谓‘书单’，不要被‘鸡娃群’中背诵诗歌、英语的案例扰乱心神。‘尽信书不如无书’，一些书本中需要更新的理念，需要家长为孩子指出来。”顾明说。

更令顾明担忧的是，随着多媒体平台的发展，阅读将从多方面进入孩子的生活。“这当然是好事。我指的是，现在的儿童阅读已不仅仅是‘读’，点读笔、‘听书’、‘同步背诵’、‘口音对比打分软件’等同时发展，打开一本书，不仅仅是读，还能听能说。这将进一步挤占孩子的课余时间，现在很多孩子上学路上还拿着‘点读笔’听单词。在这样的环境下，选择图书更需要家长把好第一道关。”顾明告诉记者。

3.“不动笔墨不读书”，把书读透有秘诀

作为深耕语文领域的从业者，北京市朝阳区教研中心语文学部负责人、北京市特级教师、中学语文学科带头人何郁告诉记者，他不会轻易开出“系统的书单”。“我会根据学生的情况为学生推荐书籍。推荐的原则有两个：一是我读过多次并认可的书；二是我曾推荐给学生并得到正向反馈的书。我认为‘书单’反倒会束缚孩子的思想发展，比如鲁迅先生，就明确说过不会给学生开书单。”何郁说。

他给学生推荐最多的一本书是《论语》。“《论语》和教材紧密相关，推荐它一方面可以打通课内外；另一方面，《论语》能给孩子打下深厚的文化基础。这是思想传承的一本书，它不仅教会学生人生道理，其中的成语、典故、思想穿越千年依旧鲜活。”何郁说。

近年来，他也曾听到过学生家长有关阅读困惑的反馈。“比如一些家长反映《红楼梦》中早恋的描写，《水浒传》中暴力的描写等。有些家长认为，是否可以给孩子选‘洁本’‘删减本’。我认为，学生不是生活在真空中的，一些年龄小的孩子可以选择‘洁本’，但是中学以后的孩子就应该鼓励读原本名著。他们在阅读的过程中了解真相，学会鉴别、取舍，吸取有价值的营养，这都是他们成长的必经之路。”何郁告诉记者。

在阅读中，有哪些需要遵守的原则？何郁提出了四条经验。“首先是根据孩子的年龄、阅历选择图书。其次要贴近教材，教材选择的都是经典名著的片段或单篇，课本要精读；课外可以选择经典名著的全本，全本可以泛读。精读和泛读相结合，这是学会阅读的好方法。再次是‘不动笔墨不读书’，学生要有意识地拿笔看书，批画的过程就是浸润的过程。书读完了还可以根据自己的批注写读后感，写鉴赏的小文章。最后是不要狭隘地看一本书，比如《论语》，不要只读论语，可以读《孔子传》等，了解先贤生平，历史等，从一到多，从一本书到它周边的系统读物，这就把书读透了。”何郁最后说。

（本报记者 姚晓丹）

(责编：郝孟佳、温璐)