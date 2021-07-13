原标题：传统礼射在校园重焕青春光芒

40米开外，一支箭矢正中靶心。

在江苏建筑职业技术学院的礼射场内，2001年出生的河南小伙于恩旦向旁边的伙伴行礼，以示谦虚与尊重。“礼射并不等同于现代的射击、射箭运动。”于恩旦是该校古建筑工程技术专业的大二学生。同时，他也是该校礼射协会的成员。

2019年，刚入校的于恩旦发现了一门特殊的体育选修课——礼射。训练场上，不少同学都是第一次进行礼射体验，他们几乎都射不中箭靶。热爱体育运动的于恩旦在脑海中一遍遍“回放”着老师演示的动作。

在该课程的指导老师韩冰雪的指导下，于恩旦发现了礼射别样的魅力。原来，进行礼射研习时，参与者需向弓箭、箭靶等器械，向共同参与活动的选手等分别进行不同的礼仪仪式。“上前射箭须行礼、射毕退回须行礼。周旋之间，进退有礼。”

礼射这门选修课竟还需阅读、背诵相关古文，进行文化课学习。“无经典，不礼射”，王阳明的《观德亭记》是韩冰雪最爱与同学们分享的经典篇目。“君子之于射也，内志正，外体直，持弓矢审固，而后可以言中，故古者射以观德。”韩冰雪鼓励同学们，要做内心正直、体态端庄的“神箭手”。

2019年，在清华大学中国礼学研究中心工作5年的韩冰雪回到家乡。在韩冰雪看来，礼射注重的是射手的德行和修养，是寓教于射的活动。

“礼射时，不能想前面到底射得好不好，要专注于当下。”该校电子商务专业大二学生朱慧说。在韩冰雪的指导下，于恩旦、朱慧进入礼射代表队，并在第4届中国大学生射箭（射艺）锦标赛上获得好成绩。

前不久，由江苏建筑职业技术学院、清华大学中国礼学研究中心、徐州市礼学学会共同举办的第二届礼射学术研讨会在该校闭幕，国内首家“高校礼射馆”正式开馆。

该校副院长、徐州市礼学学会会长曾凡远表示，礼射本就属于传统的“六艺”之一，学校将优秀传统文化中的思想观念、人文精神、道德规范，应用到对学生的全面教育之中，以文化人，让传统礼射在校园中重焕青春光芒。

“明礼崇德，仁者如射。礼射文化进校园不仅增强了广大师生的文化自信，更是对于优秀传统文化的继承与发扬。”清华大学教授、中国礼学研究中心主任彭林说，推广礼射文化有利于培养懂礼守礼、道德品质高尚的青年学子。

左智越 中青报·中青网记者 李超

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