原标题：培训机构不得占用假日组织学科类培训

校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；线上培训结束时间不晚于21点；学科类培训机构一律不得上市融资……中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。北青报记者注意到，《意见》中明确提出了进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的主要任务和重大措施。在全面压减作业总量和时长、提升学校课后服务水平、从严治理全面规范校外培训行为、大力提升教育教学质量以及强化配套治理，提升支撑保障能力等方面做出要求，切实提升学校育人水平，持续规范校外培训（包括线上培训和线下培训）。

减轻学生过重作业负担

小学生在校内基本完成书面作业

在全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担方面，《意见》提出，健全作业管理机制。学校要完善作业管理办法，加强学科组、年级组作业统筹，合理调控作业结构，确保难度不超国家课标。建立作业校内公示制度，加强质量监督。严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长检查、批改作业。

鼓励布置分层、弹性和个性化作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。

《意见》提出，教师要指导小学生在校内基本完成书面作业，初中生在校内完成大部分书面作业。教师要认真批改作业，及时做好反馈，加强面批讲解，认真分析学情，做好答疑辅导。不得要求学生自批自改作业。学校和家长要引导学生放学回家后完成剩余书面作业，进行必要的课业学习，从事力所能及的家务劳动，开展适宜的体育锻炼，开展阅读和文艺活动。个别学生经努力仍完不成书面作业的，也应按时就寝。

从严治理规范校外培训

不得开展面向学龄前儿童的线上培训

在坚决压减学科类校外培训方面，《意见》要求各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对现有学科类培训机构重新审核登记，逐步大大压减，解决过多过滥问题；依法依规严肃查处存在不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等严重问题的机构。合理利用校内外资源。鼓励有条件的学校在课余时间向学生提供兴趣类课后服务活动，供学生自主选择参加。课后服务不能满足部分学生发展兴趣特长等特殊需要的，可适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务，由教育部门负责组织遴选，供学校选择使用，并建立评估退出机制，对出现服务水平低下、恶意在校招揽生源、不按规定提供服务、扰乱学校教育教学和招生秩序等问题的培训机构，坚决取消培训资质。

《意见》要求，强化培训收费监管。坚持校外培训公益属性，充分考虑其涉及重大民生的特点，将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理。通过第三方托管、风险储备金等方式，对校外培训机构预收费进行风险管控，加强对培训领域贷款的监管，有效预防“退费难”、“卷钱跑路”等问题发生。

在强化督促检查和宣传引导方面，《意见》要求，建立责任追究机制，对责任不落实、措施不到位的地方、部门、学校及相关责任人要依法依规严肃追究责任。各地要设立监管平台和专门举报电话，畅通群众监督举报途径。

各地在做好义务教育阶段学生“双减”工作的同时，还要统筹做好面向3至6岁学龄前儿童和普通高中学生的校外培训治理工作，不得开展面向学龄前儿童的线上培训，严禁以学前班、幼小衔接班、思维训练班等名义面向学龄前儿童开展线下学科类（含外语）培训。不再审批新的面向学龄前儿童的校外培训机构和面向普通高中学生的学科类校外培训机构。

严格按课程标准零起点教学

教师课后表现作为职称评聘参考

《意见》在提升教学质量方面明确，要促进义务教育优质均衡发展，积极推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，充分激发办学活力，整体提升学校办学水平，加快缩小城乡、区域、学校间教育水平差距。

《意见》要求，学校要开齐开足开好国家规定课程，积极推进幼小科学衔接，帮助学生做好入学准备，严格按课程标准零起点教学，做到应教尽教，确保学生达到国家规定的学业质量标准。学校不得随意增减课时、提高难度、加快进度；降低考试压力，改进考试方法，不得有提前结课备考、违规统考、考题超标、考试排名等行为；考试成绩呈现实行等级制，坚决克服唯分数的倾向。

深化高中招生改革。坚持以学定考，进一步提升中考命题质量，防止偏题、怪题、超过课程标准的难题。逐步提高优质普通高中招生指标分配到区域内初中的比例，规范普通高中招生秩序，杜绝违规招生、恶性竞争。

《意见》还提到要保障学校课后服务条件。课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助，有关部门在核定绩效工资总量时，应考虑教师参与课后服务的因素，把用于教师课后服务补助的经费额度，作为增量纳入绩效工资并设立相应项目，不作为次年正常核定绩效工资总量的基数；对聘请校外人员提供课后服务的，课后服务补助可按劳务费管理。教师参加课后服务的表现应作为职称评聘、表彰奖励和绩效工资分配的重要参考。

文/本报记者 武文娟

重点

线上培训机构不得提供和传播

“拍照搜题”等不良学习方法

《意见》对培训机构做出诸多明确的要求，包括：严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，严禁提供境外教育课程；依法依规坚决查处超范围培训、培训质量良莠不齐、内容低俗违法、盗版侵权等突出问题。严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。培训机构不得高薪挖抢学校教师；从事学科类培训的人员必须具备相应教师资格，并将教师资格信息在培训机构场所及网站显著位置公布；不得泄露家长和学生个人信息。

此外，要求线上培训要注重保护学生视力，每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，培训结束时间不晚于21点。积极探索利用人工智能技术合理控制学生连续线上培训时间。线上培训机构不得提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法。聘请在境内的外籍人员要符合国家有关规定，严禁聘请在境外的外籍人员开展培训活动。

学科类培训机构一律不得上市融资

现有学科类培训机构登记为“非营利”

根据《意见》，各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对原备案的线上学科类培训机构，改为审批制。各省（自治区、直辖市）要对已备案的线上学科类培训机构全面排查，并按标准重新办理审批手续。未通过审批的，取消原有备案登记和互联网信息服务业务经营许可证（ICP）。对非学科类培训机构，各地要区分体育、文化艺术、科技等类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批。

此外，还将依法依规严肃查处不具备相应资质条件、未经审批多址开展培训的校外培训机构。学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。

北青报记者了解到，义务教育阶段学科类校外培训收费将纳入政府指导价管理，科学合理确定计价办法，明确收费标准，坚决遏制过高收费和过度逐利行为。通过第三方托管、风险储备金等方式，对校外培训机构预收费进行风险管控，加强对培训领域贷款的监管，有效预防“退费难”、“卷钱跑路”等问题发生。这项工作确定北京市、上海市、沈阳市、广州市、成都市、郑州市、长治市、威海市、南通市为全国试点，其他省份至少选择一个地市开展试点。

各类平台不刊发校外培训广告

教育部门要求免费提供线上学习服务

《意见》特别提出，要做好培训广告管控。中央有关部门、地方各级党委和政府要加强校外培训广告管理，确保主流媒体、新媒体、公共场所、居民区各类广告牌和网络平台等不刊登、不播发校外培训广告。不得在中小学校、幼儿园内开展商业广告活动，不得利用中小学和幼儿园的教材、教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或变相发布广告。依法依规严肃查处各种夸大培训效果、误导公众教育观念、制造家长焦虑的校外培训违法违规广告行为。

与此同时，要求教育部门做强做优免费线上学习服务。根据《意见》，教育部门要征集、开发丰富优质的线上教育教学资源，利用国家和各地教育教学资源平台以及优质学校网络平台，免费向学生提供高质量专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，推动教育资源均衡发展，促进教育公平。各地要积极创造条件，组织优秀教师开展免费在线互动交流答疑。各地各校要加大宣传推广使用力度，引导学生用好免费线上优质教育资源。

各年级要求严控作业时长

学生完不成作业也应按时就寝

对于全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担，《意见》提出了若干重点要求，包括：学校要合理调控作业结构，确保难度不超国家课标。建立作业校内公示制度，加强质量监督。严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长检查、批改作业。分类明确作业总量。学校要确保小学一、二年级不布置家庭书面作业，可在校内适当安排巩固练习；小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟，初中书面作业平均完成时间不超过90分钟。

《意见》明确，教师要指导小学生在校内基本完成书面作业，初中生在校内完成大部分书面作业。教师要认真批改作业，及时做好反馈，加强面批讲解，认真分析学情，做好答疑辅导。不得要求学生自批自改作业。

学校和家长要引导学生放学回家后完成剩余书面作业，进行必要的课业学习，从事力所能及的家务劳动，开展适宜的体育锻炼，开展阅读和文艺活动。个别学生经努力仍完不成书面作业的，也应按时就寝。

降低考试压力 防止偏题怪题

学校不得进行考试排名

《意见》对于如何确保“学生在校内学足学好”、如何提长课堂教学质量，也做出明确要求，如明确要求学校要开齐开足开好国家规定课程，积极推进幼小科学衔接，帮助学生做好入学准备，严格按课程标准零起点教学，做到应教尽教，确保学生达到国家规定的学业质量标准。学校不得随意增减课时、提高难度、加快进度；降低考试压力，改进考试方法，不得有提前结课备考、违规统考、考题超标、考试排名等行为；考试成绩呈现实行等级制，坚决克服唯分数的倾向。

与此同时，还要求深化高中招生改革。各地要积极完善基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校招生录取模式，依据不同科目特点，完善考试方式和成绩呈现方式。坚持以学定考，进一步提升中考命题质量，防止偏题、怪题、超过课程标准的难题。逐步提高优质普通高中招生指标分配到区域内初中的比例，规范普通高中招生秩序，杜绝违规招生、恶性竞争。

课后服务结束时间原则上

不早于当地正常下班时间

《意见》明确要求，学校必须提升学校课后服务水平，保证课后服务时间，满足学生多样化需求。学校要充分利用资源优势，有效实施各种课后育人活动，在校内满足学生多样化学习需求。课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间；对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务；初中学校工作日晚上可开设自习班。学校可统筹安排教师实行“弹性上下班制”。

与此同时，学校要求制定课后服务实施方案，增强课后服务的吸引力。充分用好课后服务时间，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。不得利用课后服务时间讲新课。

按照教育部的要求，课后服务一般由本校教师承担，也可聘请退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者提供。教育部门可组织区域内优秀教师到师资力量薄弱的学校开展课后服务。依法依规严肃查处教师校外有偿补课行为，直至撤销教师资格。充分利用社会资源，发挥好少年宫、青少年活动中心等校外活动场所在课后服务中的作用。

本组文/本报记者 林艳

问答

一年内有效减轻家庭教育支出和家长精力负担

中办、国办昨天印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。教育部同日发出十条“答记者问”，围绕《意见》给予答疑解惑。教育部明确提出，“双减”就是要坚决制止侵害群众利益行为，有效缓解家长焦虑情绪。目标是在一年内有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担；三年内使各项负担显著减轻，教育质量进一步提高，人民群众教育满意度明显提升，在此本报将问答择要刊发。

《意见》出台的背景和过程是怎样的？

答：义务教育短视化、功利性问题没有根本解决。

虽然近年来各地深入开展了减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的“双减”工作，取得了积极成效，但现在义务教育最突出的问题之一，还是中小学生负担太重，短视化、功利性问题没有根本解决。一方面是学生作业负担仍然较重，作业管理不够完善；另一方面是校外培训仍然过热，超前超标培训问题尚未根本解决。这些问题导致学生作业和校外培训负担过重，家长经济和精力负担过重，严重对冲了教育改革发展成果，社会反响强烈。

党中央对上述问题高度重视，对“双减”工作作出了重要决策部署。《意见》起草组先后赴北京、上海等地进行实地调研，开展了10个省份100个区县1.86万家培训机构、68万名学生和74万名家长的大数据评估，会同有关部门认真做好研判，搞清因果链，理清责任链，弄清路径链。《意见》主要政策经过充分论证，广泛吸收采纳了各方的意见建议。

“双减”的总体思路和目标是什么？

答：要有效减轻家庭教育支出、缓解家长焦虑情绪。

教育部明确，要在一年内使学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻，三年内使各项负担显著减轻，教育质量进一步提高，人民群众教育满意度明显提升。

“双减”工作的总体思路，要着眼建设高质量教育体系，强化学校育人主体地位，深化校外培训机构治理，坚决制止侵害群众利益行为，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。一是源头治理。充分发挥学校主阵地作用，坚持应教尽教，着力提高教学质量、作业管理水平和课后服务水平，让学生学习更好回归校园，在校内“吃饱”“吃好”，减少参加校外培训需求。二是系统治理。不仅聚焦在作业和校外培训两个方面，在加强课后服务、减轻考试压力、完善质量评价、营造良好生态等方面同样作出部署，系统推进、全链条推进“双减”工作。三是综合治理。建立“双减”工作专门协调机制，加强部门间统筹，集中组织开展专项治理行动，形成有效工作合力，统筹学校、社会、家庭力量形成三位一体育人格局。四是依法治理。深入贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律精神，在法律的框架内明确各项政策，做到有法可依、依法治理。

如何进一步提升课后服务水平？

答：增加对学生的吸引力，可引进非学科类校外机构参与课后服务。

长期以来，义务教育学校特别是小学“三点半”放学现象，带来了家长因未到下班时间接孩子难的问题，有的还因此把孩子送到校外培训机构，增加了过重校外负担，造成了“校内减负、校外增负”，已经成为了社会广泛关注的热点问题。

《意见》明确要求，一是解决家长上班时间无法接送的后顾之忧。延长课后服务时间，课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间，对有特殊需要的学生提供延时托管服务，初中学校工作日晚上可开设自习班。二是满足学生个性化需求。三是拓展课后服务资源。课后服务通过聘请退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者提供，组织区域内优秀教师到师资力量薄弱的学校提供服务，并充分发挥社会资源，发挥好少年宫、青少年活动中心等校外活动场所在课后服务中的作用，让学生享受到更多优质的课后服务资源。可探索适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务，由教育部门负责组织遴选，供学校选择使用，并建立评估退出机制。四是加大对课后服务教师和人员的激励，推行教师“弹性上下班”制，加强对参与课后服务教师和人员的激励。

文/本报记者 雷嘉

(责编：郝孟佳、王欲然)