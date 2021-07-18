人民网北京7月18日电（记者孙竞）日前，北京大学宣布成立集成电路学院。记者了解到，北京大学集成电路学院以“多学科交叉、产教融合、注重实践”为办学特色，着力集成微纳电子、电子设计自动化、集成电路设计、集成电路制造、集成微纳系统五个重点方向，培养交叉复合型集成电路人才，提高集成电路科学研究与工程应用水平，与国内龙头企业携手支撑和推动集成电路技术与产业的持续发展。

集成电路学院名誉院长王阳元院士在成立仪式上指出，当前“天时、地利、人和”的条件是我国集成电路发展的最佳时期，集成电路已进入了高速发展期。自力更生、掌握核心技术、解决卡脖子问题已成为“从庙堂之高”到“江湖之滨”广泛的共识。他认为，学院头等大事是抓好人才培养工作，要培养出爱国、奉献、“敢将热血洒春秋”的高素质人才；同时要坚持原始创新，加强基础和应用基础研究工作，并且将我们的原始创新及时地转化到产业中去。

据悉，北京大学集成电路学院将加强与北京大学计算机、数学、物理、化学、材料等多个优势学科的交叉融合，深化与集成电路产业多环节龙头企业的合作，构建“人才培养、科学研究、产业促进”三位一体的集成电路创新生态，建设具有北大特色的“集成电路科学与工程”一级学科，打造国际一流的集成电路人才培养和科技创新高地。

记者观察到，截至目前，国内已有多所高校成立集成电路学院。7月14日，华中科技大学集成电路学院正式揭牌。该学院以服务国家重大战略和区域经济发展为目标，建设存储器、传感器、光电芯片、显示器、化合物半导体等特色方向。4月22日，清华大学成立集成电路学院，在国内首次提出“1+N”联合机制，布局纳电子科学、集成电路设计方法学与EDA、集成电路设计与应用、集成电路器件与制造工艺、MEMS与微系统、封装与系统集成、集成电路专用装备、集成电路专用材料等研究方向。

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