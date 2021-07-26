原标题：用服装给中国青少年绘像

7月1日上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。新华社记者 陈建力/摄

什么是当代中国青少年的精神？

是自信？是朝气？是活泼？一开始，北京服装学院老师们也没有具体的设计概念。2021年2月9日，还有两天就是除夕了，北京服装学院接到庆祝大会指挥部的任务，为参加庆祝中国共产党成立100周年大会的合唱团和献词团设计服装及配饰。

一个平均年龄30岁左右的设计团队在北京服装学院成立，以“百年耀万川”为主题开始创作。

这个年轻的设计团队开启了高速运转模式。从2月18日开始，每人每天要画出几十套服装设计图。北京服装学院服装艺术与工程学院教师孙宁宁记得，那时自己从下午7点开始待在办公室，第二天早上8点交稿，一次能画出50套的设计图。

起初，中国青少年的形象在每一个人的心中都是模糊的。2月26日，在元宵佳节这天，在第一版设计稿上，每个设计师交出了80多套的服装设计稿件，其中，有红色的小礼服，也有浅色的小蓬裙。各式设计多偏喜庆风格。

“这是一个大会，不是一个喜剧演出，对尺度感的把握尤为重要。”设计团队负责人、北京服装学院教授邹游记得，在第一轮筛选中，上百张设计图全被一一否定了。

中国青少年的精神在一张张服装设计图上被不断地具象化。“一开始纠结如何为青少年设计服装，当真正下笔的时候，思维开始兴奋起来了。”孙宁宁看着设计图，觉得心一下子静了下来，去深度地思考中国青少年应该是什么样的。

在孙宁宁看来，从历史的角度看，青少年服装的变化是和时代的发展同频共振的。如今，在很多大场合，中国孩子和任何国家孩子站在一起，从服装面貌上，“觉得很自信，很打眼。”孙宁宁说。

一个蓬勃、有担当的中国青少年形象逐渐清晰起来。历时128天，设计团队从超过1000款的设计图稿中确定了14款服装和2款雨衣的基本样式、色彩体系和穿搭方式。

“我们的设计不仅仅是为了好看，而是可以从服装中看到，我们的青少年应该就是这个样子的。”孙宁宁说道。

更多的细节被这个青年设计团队所注意到。邹游记得，在团队讨论时，什么是中国色彩一直没有被确定下来。“如果把服装放置在一个大环境下去远距离呈现，整个色系搭配显得尤为重要。”在设计中，邹游发现，天安门广场周围有大量红黄颜色的花团，“那这个服装颜色就一定要从中跳出来。”

在彩排的时候，广场的设计像一艘不断前行的巨轮，穿着蓝色服饰的少年就像一片片浪花推动着船帆的前行。整个色系最终确定以蓝色和绿色为主色系，4个主献词人站立在红毯上，汉白玉白色和清水蓝置于其上，跟鲜红大会现场，天地之间形成了平和的过渡。

在服装设计中，小到一个不起眼的红领巾，背后藏有很多的奥秘。团队发现如果用学校分发的红领巾，色泽太过艳丽光泽容易起皱，精气神儿一下子就弱了。他们对红领巾的设计进一步地精细化，尺寸采用标准1.2米长，面料采用16姆米真丝斜纹绸。从红领巾的折叠方法、折叠宽度、系扎方式、领结的形态、位置与衬衫领子的关系，都设定了统一的范例。“后来的红领巾光泽感含蓄，让人感觉青春而不张扬。”孙宁宁解释。

为了保证红领巾的统一，设计师团队跟孩子们打交道的时间多了起来。邹游记得，团队的一个青年教师，在预演准备过程中，走到上百个孩子中间，一个个地帮孩子们打好红领巾。

让孙宁宁印象最深的是，每次排练结束，合唱团和献词团的孩子们挨个地把衣服交给老师，临走前，一个个地对他们说，“老师们辛苦啦。”这让孙宁宁觉得特别感动，以前看网络评论，说现在中国青年流行佛系文化，自己有时候会疑惑，现在的90后00后是怎么了？但真的和孩子们接触了，才感受到中国青年是蓬勃、充满生命力的。

7月1日在庆祝中国共产党成立100周年大会的活动结束后，她会仔细地阅读社交平台的评论，文字间都是满满的青春力量。“我能体会到，生在中国，青年人的未来是可期的，是有担当的。”孙宁宁说。

而孙宁宁有时候和设计师许勃聊起这段经历，感觉从迷茫到激动，再到感恩，自己作为一个80后青年教师也从中学到了很多。

以前总觉得做服装设计是一个持续奔跑、需要跟随变化去改变的工作。后来孙宁宁发现，不变的是对自己热爱职业方向的坚持。未来，她想在讲台上，告诉自己的学生们，要认真地用自己的专业去诠释时代精神，遇到困难也要坚持走下去。

中青报·中青网见习记者 杨洁

(责编：郝孟佳、李依环)