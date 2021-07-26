人民网北京7月26日电 （记者孙竞）日前，“美丽中国 青春行动”——2021年青少年绿色长征黄河流域科考实践出征仪式在北京林业大学举行。该活动由北京林业大学联合27所院校发起，围绕“绿色科考”与“红色寻访”，聚焦黄河流域生态保护、乡村振兴等主题开展科考实践，让广大青少年在调研中接受生态文明教育，在寻访红色足迹中传承红色基因。

记者在现场了解到，北京林业大学、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院西北生态环境研究院、青海大学、青海师范大学、青海民族大学、成都理工大学、西南石油大学、兰州大学、甘肃农业大学、兰州财经大学、天水师范学院、宁夏大学、内蒙古工业大学、内蒙古农业大学、内蒙古医科大学、鄂尔多斯生态环境职业学院、西北农林科技大学、陕西科技大学、西安文理学院、太原理工大学、长治学院、晋中信息学院、河南农业大学、河南科技大学、黄河水利职业技术学院、山东大学、山东农业大学28所发起院校共组建497支队伍，5000余人奔赴黄河流域9省区。

北京林业大学校长、北京林业大学黄河流域生态保护和高质量发展研究院院长安黎哲介绍，自2007年起，北林大发挥青年学生在建设生态文明、传播绿色文化、构建和谐社会等方面的引领、示范作用，联合全国50所高校共同发起了全国青少年绿色长征活动，累计3万余名大学生参与其中，影响数十万人，取得了广泛的社会影响。

安黎哲指出，今年的科考实践活动要主动融入、主动对接、主动服务黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，以更高站位、更实举措，肩负起黄河流域生态保护和高质量发展的重大责任，为党和国家培养更多支撑黄河流域生态保护和高质量发展领域的未来领军人才。

国家林业和草原局宣传中心副主任王振、共青团中央社会联络部社会联络处副处长艾水根共同为青少年绿色长征黄河流域科考实践团联合发起院校授旗。联合发起院校教师代表、兰州大学团委副书记王睿娜，联合发起院校教师代表、鄂尔多斯生态环境职业学院党委书记王恒，黄河流域科考实践团学生代表吴瞳瞳分别发言。

中国工程院院士，北京林业大学原校长尹伟伦为到场及线上的师生做题为《黄河流域多生态系统保护与高质量发展的思考》的专题辅导报告，为今年的科考实践活动拉开了序幕。

据悉，北京林业大学自1984年起先后发起了“绿色咨询”、“绿桥”、“绿色长征”、“A4210”等首都乃至全国大学生环保实践活动知名品牌。学校每年组建300余支社会实践团队奔赴全国各地，引导团员青年在实践中锤炼本领，得到了各级媒体的多次报道。2021年，北京林业大学暑期社会实践工作以“永远跟党走”为主题，设立青春向党、绿色长征、乡村振兴等7个专题项目，参与实践总人数超3600人。其中106支队伍共650人分赴黄河流域沿线9省区开展科考实践活动。

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