人民网北京7月25日电 24日，由中国传媒大学经济与管理学院2021级MBA公益实践项目 “带你看世界”小组组成的20余人公益志愿团队走进了北京市房山区蒲洼乡蒲洼中心小学和周口店镇黄院新村，从学校授课和家庭调研两个维度，与村委会、学校师生和家长多方联动，共同开展了 “乡村教育振兴”主线公益实践活动。

主题班会课---《带孩子看到更远的世界》

“山区远离市中心，基础教育发展相对薄弱，这里的孩子们也有着和市区孩子一样的梦想，特别需要眼界的提升以及综合社会素质的提高。”蒲洼乡中心小学校长赵东刚表示，非常赞赏中国传媒大学的同学们能敏锐发现问题，提出想法；也感谢同学们能迅速付诸实践，积极帮扶；通过集合社会资源，参与学校课后建设工作，参与学生素质习惯养成。希望通过大家共同努力，为孩子身心发展增色提亮。

梦想课堂---《我眼中的未来》

“带你看世界”公益项目发起人王美详细介绍了此次公益项目的启动背景和初衷。她表示，此次活动内容设置综合考虑了中国传媒大学的办学特色，组织了丰富多彩的趣味活动和以“播音主持知识”为内容的传媒启蒙专题课，目的就是尽最大努力为孩子们搭建一个书本知识以外的“第二课堂”，发挥传媒大学特色，让孩子们认识传媒领域。希望孩子们能开拓眼界，丰富知识，有所收获，进而缩小与中心城区同龄孩子因环境文化差异产生的差距，感知到更高层次的精神世界。

启动仪式后，公益活动分别于蒲洼乡蒲洼中心小学和周口店镇黄院新村两个会场展开。主要内容有：主题班会课---《带孩子看到更远的世界》、传媒特色课---《走近主持艺术，成为更好的你》、梦想课堂---《我眼中的未来》。

之后，“带你看世界”小组还将与学校商议，探讨带领孩子们在合适时间走出大山，去探访更多有意思的教育活动基地。据悉，中国传媒大学MBA“带你看世界”公益活动，一方面充分依托了中国传媒大学的专业特长，设置了相关主题课程；另一方面也完美践行了中传MBA “爱与责任”的双心教育理念，用行动更深入、更精准的了解了未来帮扶工作的目标和方向。

(责编：郝孟佳、秦华)