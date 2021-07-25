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解决暑期“看护难” 广东试点小学生暑期校内托管

2021年07月25日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社电  （记者郑天虹、杨淑馨）暑期来临，为满足广大家长需求、着力解决学生暑期“看护难”问题，广州市与深圳市近日相继发布通知，于今年暑假期间开展小学生校内托管服务试点工作。

　　广州市在通知中明确，全市11个区均开展小学生暑期托管工作，每个区选取不少于2个学区（片区）、开放不少于5所暑期托管学校，具体学校、托管时间由各区确定。各试点学校根据所属地区教育部门安排，面向本学区（片区）内小学一至五年级学生提供暑期托管服务，优先满足双职工家庭需求。

　　暑期托管坚持自愿和就近原则，由学生家长自主自愿报名、就近参加。服务内容包括基本托管服务和素质拓展服务，不得组织学科培训和集体上课。学校为学生提供学习和运动场所，开放自习室、图书馆、阅览室、运动场馆等资源，开展体育美育科技等高水平团队训练，实施体艺科技类兴趣课程、社团活动和综合实践等，进一步增强学生综合素质。

　　深圳市在通知中确立全市10个区（不含深汕特别合作区）优选有条件的学校（也可以协同其他部门优选社区或其他机构），试点开展小学生暑期托管服务工作。具体开放学校数量和布点，由各区结合实际情况确定。

　　服务时段原则上从7月19日到8月20日（不含周六、周日），分为2期。每期具体起始时间由各试点学校结合实际安排。暑期托管服务以基本看护为主，合理提供其他服务，确保学生得到充分休息。试点学校不得组织学科培训和集体授课，严禁违规补课、讲授新课、布置新作业。

(责编：郝孟佳、王欲然)

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