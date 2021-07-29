原标题：教育部开展中小学有偿补课专项整治

本报讯（记者 雷嘉）教育部昨天印发通知，面向全国中小学校和教师开展为期九个月的有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治，进一步规范中小学教师职业行为，营造风清气正的育人环境，促进中小学生健康全面发展。

此次专项整治坚持治标与治本相结合、全面整改与长效机制相结合的原则，强化责任、形成震慑，坚持依法依规、德法并举，通过九个月的专项整治，有效遏制中小学教师“课上不讲课下讲”“组织开办校外培训班”“到校外培训机构兼职”“同家长搞利益交换”等突出问题，治理和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。各地、各校要充分认识到有偿补课和收受礼品礼金问题成因复杂，对持续推进问题整治的长期性、艰巨性保持清醒认识。要利用这次专项整治，加强调查研究，深入分析根源，建立长效机制，实现源头、过程、出口全过程管理。在具体工作中，要分类施治、精准施策，避免形式主义，避免增加基层学校和教师负担。

专项整治的主要措施包括对照自查、抽查和开展师德专题教育。对照自查中，各地要对照十项准则等制度要求组织开展对照检查，并设立专门举报电话和信箱，组织下辖各市、县、学校开展问题自查，建立工作台账；对查实的问题，对照有关规定，依法依规严肃处理，持之以恒抓好师生群众反映强烈、影响恶劣的突出问题整治；各地还要建立典型案例库，对案例进一步梳理分析，在一定范围内通报，案例性质严重或影响恶劣的，报教育部教师工作司，查实案例涉及的教师全部录入全国教师管理信息系统，并及时更新处理情况，每季度报送《中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金线索情况统计表》，首次报送包括专项整治开始前查处的案例；各地各校还要组织教师召开师德警示教育大会，分析违规问题和处理结果，引导教师以案为鉴。各省、市、县要对专项整治工作情况开展逐级检查抽查，教育部也将组建检查组，选取部分省份进行重点检查和随机抽查，并对检查抽查情况进行反馈和通报。

教育部强调，对“课上不讲课下讲”“组织开办校外培训班”“同家长搞利益交换”等行为采取“零容忍”态度，在专项整治期间，各地教育行政部门将与相关部门密切配合，进一步加大对相关违规行为的执法处罚力度，按照“从严查处、形成长效”原则，落实主体责任、强化宣传教育、严格教师管理。

(责编：郝孟佳、熊旭)