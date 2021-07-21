郭慧岩

原标题：女生学不好理工科？改变刻板观念刻不容缓

近日，科技部、教育部、工信部等13个部门和单位联合印发了《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用》文件。该文件在培养造就高层次女性科技人才、大力支持女性科技人才创新创业、支持孕哺期女性科技人才科研工作等多个方面做了详细且明确的规定。

为女性科技人才出台专门的支持文件，正是看到了女性在科学技术方面的实力和潜力。正如文件中提到的“在基础理论、应用技术、工程实践等各个方面作出杰出贡献，充分彰显出巾帼力量”。而这在某种程度上，也是对“女生学不好理工科”偏见的纠偏，有利于消除学科性别刻板观念。

我读高中那会儿，高二要分文理科，不少女同学从家长那里得到“女孩子学什么理科”的意见。在不少影视剧中，我们也经常会看到类似的场景、听到类似的评价——“女孩子学文多好”“女孩子不要选理工类专业”。

我毫不怀疑这些“碎碎念”包含着来自父母、亲友真诚的爱，但必定也存在“女性学不好理工科”的刻板印象。不知道多少女性的“理科梦”在一次又一次“为你好”的“攻势”下被扼杀了，同时改变的还有以后的就业、生活。多年后，我确实听到过同学抱怨：“要是当初按照自己的意愿学理科，可能会比现在快乐一些吧。”女性在理工科方面真的不行？事实并非如此。

容易，长征二号F遥十二运载火箭总设计师，她参研的火箭已执行过7次载人航天任务；发现青蒿素的屠呦呦，为中国本土进行的科学研究捧回了第一个诺贝尔科学奖项；2008年中国青年女科学家奖得主韩喜球，是我国大洋科考史上第一位女首席科学家……

这样的例子不胜枚举，无数女性用他们的人生，给了“女性学不好理工科”偏见有力的反驳，不是女性学不好、干不好，而是有些社会观念限制了一些女性的发展，都2021年了，那些错误观念早该被丢进历史的垃圾堆。

抛弃过时观念的同时，也要提供符合女性科技人才特点的政策、条件，让她们能够在科技创新舞台上大展拳脚。比如文件提及：各级各类学校要广泛开展性别平等教育，高中阶段教育要加强对女学生学科选择和职业发展的引导，消除学科性别刻板观念对女学生专业选择的不利影响；支持高等学校和科研院所加强对理工科女学生职业发展规划辅导，引导更多女学生选择科研作为终身职业；为孕哺期女性科技人才营造良好科研环境……

这些政策落地执行以后，相信很多女生的“理工科梦”就不会“过早夭折”。这也提醒全体社会成员，不要过早为别人设限。一个人的兴趣与专长本人最清楚，不能只是因为“她是女性”就一票否定，不妨把选择权还给她们自己。

社会观念要改，政策要跟上，女性本身也应该“强硬”起来。2017年，科学家颜宁在参加一档综艺节目时，对主持人表达了对“女科学家”这一身份的不认同感，反问“科学家就是科学家，为什么前面一定要加个‘女’字呢？”她希望女性要勇敢地遵从自己的内心、作出自己的职业选择，而不是屈从于家庭和社会的压力。

不仅在职业选择上，还应包括方方面面，女性内心的真实声音从来都应该得到尊重，应该被放置在平等的位置。这也不仅适用于女性，一个包容、温柔的社会应当为每个人提供选择的空间与试错的机会。

希望有一天任何职业前都不会再刻意强调“女”，科学家就是科学家、医生就是医生，职业本身并无性别之分，不是吗？

(责编：郝孟佳、李依环)