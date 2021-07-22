原标题：禁炒“网红儿童”，关键是堵住监管漏洞

为营造未成年人良好上网环境，有效解决网络生态突出问题，中央网信办决定即日起启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动。行动包括严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏行为，防止炫富拜金、奢靡享乐、卖惨“审丑”等现象对未成年人形成不良导向。

萌娃类账号如今已是各大视频、直播平台上的宠儿，拥有百万、上千万粉丝的“儿童网红”不乏其人，一些“儿童网红”比成年人更具有吸金能力。家长把未成年人作为自己挣钱工具，就是近年来兴起的“啃小族”。家长一味追求利益成为“啃小族”，不利于儿童的身心健康发展，更可能给儿童带来无法逆转的伤害。因此，必须及时杜绝和抵制“啃小族”，切实保护好孩子的童年不被金钱、流量腐蚀。中央网信办出台新规，严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，此举来得及时，非常有必要。

近年来，网络直播、短视频越来越博得未成年人及家长的青睐，但网络直播内容良莠不齐，更有未成年人涉足短视频、网络直播，各种乱象频出。去年，媒体曝光在两家短视频平台上，怀孕的未成年妈妈扎堆做网络主播，晒孕照、验孕棒、医院产检书吸引眼球。2017年，某直播平台被媒体曝光有未成年人脱衣直播。一些家长乐当“啃小族”，将未成年人子女打造成“小网红”，任由孩子们的隐私在网上“裸奔”。

一些家长和平台受利益驱使，让未成年人充当“儿童网红”，甚至让未成年人在直播过程中，传播“少儿不宜”的内容，以此吸粉生财，明显破坏了人的发育和成长规律，严重摧残了孩子们的身心健康。同时，将演艺圈及网络直播平台一些浮躁心态，以及功利思维，过早地灌输给了孩子，甚至强加在孩子身上，这种拔苗助长的方式，势必会造成孩子畸形成长，可能会毁了孩子的一生。一些“儿童网红”的“恶示范”，在网络的传播作用下，可能会教坏更多的未成年网民。

2019年全国两会上，全国政协青联界别建议尽快出台未成年人网络保护条例，对未成年人担任网络主播作出明确的禁止性规定。2020年7月，国家网信办发布通知，严厉打击直播、短视频网站平台存在的涉未成年人有害信息，严格排查后台“实名”认证制度，严禁未成年人担任主播上线直播。禁令发布后，涉及未成年人的自媒体内容，必然会受到更严格的监管。经历了一番乱象之后，如今国内许多大直播平台都不为16岁以下未成年人设置注册通道，但一些小平台上仍有未成年人出镜直播。

可见，禁炒“网红儿童”，关键是堵住监管漏洞。应加快出台未成年人网络保护条例，将“严禁16岁以下未成年人出镜直播”等条款纳入其中，从源头上明确禁止未成年人注册网络主播。同时，有关部门应该拿出一个果断强硬的管理措施，除了出台网络主播“禁童令”之外，建立网络直播申报、审批制度，对审查通过的直播平台在播内容进行实时播控和跟踪管理，发现问题，及时查处。

此外，应对网络直播中的暴力、低俗、危险内容和不文明语言作出严格限制，将未成年人的“视界”限定在保护的范围内。特别要完善监管措施，建立网络主播实名制及信息共享“黑名单”体系，加大对制作、传播不良网络信息行为的惩处力度，不能放任主播传播非法视频，侵害他人尤其是未成年人的权益。

(责编：温璐、李依环)