夏熊飞

原标题：半数青少年近视：别让下一代早早成了“小眼镜”

近日，国家卫健委召开新闻发布会，介绍儿童青少年近视防控和暑期学生健康有关情况。数据显示：2020年，我国青少年总体近视率为52.7%；其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。尽管我们身边近视的人非常多，但看看官方发布的青少年近视率数据，相信很多人依然会大为震惊。

在大众的固有认知中，近视现象多发生于中学阶段，毕竟学业负担较重，数据也确实佐证了这点，中学生的近视率在70%以上。但我们还要看到，6岁儿童、小学生近视率分别为14.3%、35.6%，呈现出了相当明显的低龄化趋势，大家曾经以为离近视还很远的年龄段，也正在逐步“沦陷”。

孩子们过早就戴上了眼镜，不仅影响了他们自身的正常生活、学习，更关键的是，也影响了国民的整体身体素质与水平。在幼儿园、小学阶段的近视防控工作不做好，整体近视率极有可能还会进一步走高。防控近视低龄化已迫在眉睫。

导致近视率居高不下及低龄化的原因是多方面的，如用眼过度、过早过多使用电子产品、户外活动时间不足，眼部保健防护措施不够等，涉及的主体也是多元的，家长、学校、学生、卫生保健部门等，因而，要想做好近视低龄化的防控工作，就需要多元主体从多方面对症下药。

低龄阶段，学业负担一般不会太重，而导致这阶段孩子近视、特别是6岁前就近视的原因，主要因为孩子过早接触了电子产品，如长时间看电视、使用手机平板电脑等。低龄阶段的孩子，包括眼睛在内的诸多器官依旧处于逐步发育完善的阶段，极容易受到用眼过度等外界因素的影响产生病变。在这阶段，父母要担起主体责任，自觉让孩子尽量远离电子产品，更不能把手机当成了哄娃神器。要知道，图眼前的“一时太平”，损害的却是孩子的身体健康。

在孩子进入校园后，学校就必须做好近视防控工作。在课程安排、作业布置、眼部保健护理知识普及等方面，都要提高到与教学、成绩同等重要的地位。能线下完成的任务尽量不上网，每天保证学生充足的课外活动时间，教室光照达标等，这些举措在不少地方已经推行，但力度还有进一步提升的空间。而作为卫生保健部门，要加大面向家长、孩子科普近视危害及防控方面知识的力度，同时在视力检查、早期介入预防、后期治疗控制等方面，出台更多惠民举措，为广大儿童青少年撑起远离近视的有效保护伞。

眼睛是心灵的窗户，也是孩子们观察探索世界的最重要载体之一，小小年纪就因为近视而变得“朦胧”，世界可能就因此黯然失色。笔者也是个“大眼镜”，可“眼镜”的“代际传承”状态显然需要被按下停止键。为了让我们的下一代不早早成了“小眼镜”，是该拿出些实实在在的措施了。

(责编：郝孟佳、李依环)