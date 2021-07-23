原标题：打通上升通道，职业教育才有吸引力

【新闻随笔】

洋洋是浙江永康的一名学生，她的中考成绩是573分，能上永康一中这所当地最好的重点高中。但在拿到人民职校的录取通知书后，洋洋到永康一中办了退学，她的同学们为此很受震动。

媒体报道，近年来，浙江省的中职学校生源有了不小的变化。从2018年开始，全省推出“中本班”，即“中职本科7年一贯制”，也称“3+4”，3年职高＋4年本科。“中本班”的开办，在一定程度上改变了中职生源差的情况，也改变了部分家长的选择，一些家庭让孩子弃重点高中而选职业高中，以此避开竞争激烈的高考独木桥，去走一条更适合自己的路。

从“中本班”办学情况来看，它之所以能够赢得部分家长的认同，一者在于它打破了中职的升学天花板，有很高的升学率，让孩子可以直升大学。对于很多家长来说，体面的工作、本科学历，越来越成为“刚需”。二者则在于中职教育更符合选择职业教育的孩子的兴趣，可以让这些孩子在满足自身需求的基础上健康快乐地学习成长。同时，“中本班”也给很多不适应应试教育，同时又希望孩子得到更好的教育，有更好前途的家长提供了另外一种选择。“中本班”的探索，为提升职业教育吸引力提供了借鉴。

社会经济发展需要高素质的技能型人才。而我们面临的现实，一边是企业高级技工人才荒，一边是职业教育不受社会的待见。这与社会的就业和教育观念有关，也与职业教育的办学质量、社会声誉有关。为什么职业教育培养出来的人才难以满足企业对高级技工人才的需求，不可忽视的一点就是职业教育的生源较差。掌握现代社会需要的技术技能，不仅需要较强的动手能力，也需要有一定的理论领悟能力。二者兼备，才能更好适应现代技术发展对人才的要求。

职业教育的生源质量直接制约了其人才培养质量，而这又直接影响了家长的选择。在升学上，家长考虑的不仅是孩子的未来，能否有个好工作，也要考虑孩子的成长环境如何，与什么样的人为伍。于是，这就形成了一个怪圈，职业教育质量不高，就难以吸引到优秀的生源，而没有优秀的生源，职业教育质量就难以提高，职业教育的社会声誉也就难以提高。“中本班”的探索，能否有助于职业教育走出这种怪圈，还要观察。

职业教育与普通教育的社会功能各不相同。在工业化较早的国家，职业教育之所以受欢迎，不仅是因为技工人才同样能够拿到高收入，社会地位较高，还因为各种不同类型的教育体系之间的通道是畅通的。要创新职业教育模式，就要打通从中职、专科、本科到研究生的上升通道，为青少年的人生发展提供更多的选择和可能。

（作者：杨三喜，系媒体评论员）

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