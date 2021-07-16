人民网北京7月16日电 近日，东北财经大学举办了2021届毕业典礼暨学位授予仪式，除2021届本科生和研究生外，2020届的325名本科生、72名研究生也履行一年前的“山海之约”回到了母校。校长吕炜寄语毕业生时表示，站稳青春新原点，落定奋斗矢量线的起笔之处；把准时代新方向，明晰奋斗矢量线的经纬坐标；探求人生新长度，激发奋斗矢量线的无限动能。此次典礼是一次惜别、一场壮行、更是一个约定，无论相隔多远，东财人终有再会之期。

东北财经大学校长吕炜在在2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式上讲话。（学校供图）

吕炜校长在题为《开启圆梦新征程，画好奋斗矢量线》中的演讲内容节选如下（有删减）——

数载韶华结满硕果，明朝又是新的征程。在同学们即将告别母校、再次出发之际，我想以奋斗的矢量线为题，给大家一些嘱托。

站稳青春新原点，落定奋斗矢量线的起笔之处。要想画出奋斗的矢量线，先要知道在何处起笔。前两天在和毕业生同学座谈的时候，大家纷纷回忆了自己的东财过往，讲到下一阶段的选择，可谓是去向无问西东，人生各有精彩。你们提到了要秉承“东财人”的精神，为母校争光，为国家的发展和人民的幸福作出贡献。这些临别前的真情告白给了我很多感动，更让我感受到了你们的自信和力量。东财于数载之间传授你们专业知识，提升你们人文素养，但最重要的是赋予你们红色的基因。每一代东财人都有自己的际遇和使命，每一个东财人都有共同的情怀与担当。你们参与了东财新时代的发展，更将投身于民族复兴的宏伟大业。面对世界百年未有之大变局，身处两个百年的历史交汇点，同学们要想稳健出发，先要脚下有根；要想脚下有根，先要葆有爱党爱国的情怀。东财人有情怀、有担当、有梦想，最深层的情怀就是爱党爱国。只有始终心怀国家人民，头顶才有光亮，身上才有力量，双脚才能站得踏实，前路才会变得通畅。

把准时代新方向，明晰奋斗矢量线的经纬坐标。奋斗的矢量线有了原点，下一步就要考量前进的方向。前段时间，很多同学都在追《觉醒年代》，被那些百年前的90后、00后圈粉。这部剧阐释了一个道理，无论身处何时，青年都肩负着国家民族的未来与希望，与其平庸地追随时代，不如引领甚至创造时代。东财人或许平凡，但会以平凡之躯追求不凡，用平凡之事铸就伟大。无论是新中国成立初期，还是改革开放以来，以及进入新时代，东财人始终善于开拓新地，敢于搏击浪潮。同学们在实习就业时，或者会于不经意中得到校友的帮扶和指导，或者会听到对东财人堪用可用的赞许，这是一代代东财人给你们攒下的宝贵背书。一位毕业生同学说，自己是新到岗位上的第一个东财人，那么就请你当好这个第一，用行动告诉身边同事东财人的含义。同学们，今后的经济社会和科学技术只会加速发展，需要你们始终保持学习的状态、创新的勇气和实干的精神，始终站在时代的前端。当你们的见识、能力以及经验不断增长后，更要时时自省身为东财人，到底为经济社会的发展、民生福祉的改善贡献了多少智慧，挥洒了多少汗水，还能为国家和人民多做些什么。只有这样，你们才能在未来的航程中把正舵盘，在风浪中愈行愈稳。

探求人生新长度，激发奋斗矢量线的无限动能。奋斗的矢量线既要有原点和方向，更要有足够的长度。在衡量人生的长度时，可以比较自然生命的长短，但更重要的是看社会贡献的大小。就在一周前，神舟十二号与天和核心舱完成对接，中国人首次进入自己的空间站，而此次航天员团队52岁的平均年龄，也成为了一个热点话题。我希望同学们能从中感悟到：早成之人未必有成，晚达之人未必不达。人的一生何其长远，绝不以一时论英雄，一战定成败。你们可能在三十岁早早走向巅峰，也可能在四五十岁方才刚刚看到曙光，但下一刻依旧充满无限的可能。今后你们会见证中国强起来的全过程，也将作为亲历者在这一过程中遭遇波折、经历考验。只有坚持“绳锯木断，水滴石穿”的信念，在今后五年、十年乃至一世一生，都始终带着青年的活力、葆有奋斗的动能，在处于顺境时善于乘势而起，在遭遇逆境时敢于溯流而上，你们的青春才会有最绚烂的底色，你们的人生才会有最光耀的成绩。

同学们，今天的典礼是一次惜别。作为师生，我们曾经在美好的时光中相互关心，相互信赖。祝愿你们今后能够快乐地工作，健康地生活，尖山星海的师友时刻等候着你们的佳音。

今天的典礼也是一场壮行。作为校友，我们还将在漫长的余生里相互关注，相互支持。希望你们今后不负大好年华，继续追求卓越，“博学济世”的校训将永远映照在你们的前方。

今天的典礼更是一个约定。一位校友曾在学校官微上留言，“好想回去啊，每年都没有落下，从刚毕业的青涩到成熟，从自己一个人到两个人，再到现在的三个人。”我想说，别离和回家是两种情感，别离是为了长大，长大后才会想要回家。当你也由一个人变成两个人、三个人或者更多的时候，母校希望看到你更好的样子，因为那时的母校一定也会有更好的样子。作为家人，我们无论相隔多远，分离多久，终有再会之期。

最后祝愿同学们前程锦绣，一生平安。谢谢大家！

(责编：冷佩遥（实习生）、熊旭)