原标题：警惕涉及助学贷款的新骗术 职场新人要避“雷”！

新华社厦门7月15日电 假如你在大学就读期间办理过“助学贷款”，毕业后突然接到电话说“国家上调还款利率”，需要你“补足”未偿还的利息，你会怎么办？15日，厦门市打击治理电信网络新型违法犯罪中心对外发布预警：高校毕业生要提防涉及助学贷款的新骗术。

记者了解到，7月12日，厦门市民小张接到自称是“国家校园贷客服”的来电，称“应国家要求”，其在校期间申请的助学贷款的还款利率已上调，要求小张补足未偿还的利息，若逾期未偿还会影响个人征信。

由于小张确实在学校办理过助学贷款，且还处于还款阶段，来电又能准确报出她的个人信息，小张便信以为真，按“客服”要求向对方账户转账17000元。随后“客服”断线失联，小张这才发现自己被骗，立即报警。

据厦门市打击治理电信网络新型违法犯罪中心民警洪恒亮介绍，小张遭遇的诈骗是“注销校园贷”骗局的“升级版”。随着今年毕业的大学生陆续进入职场，此类骗术或有进一步滋长的势头。

警方提醒，对于提及“屏幕共享”“转账汇款”字眼的来电，一定要保持高度警惕，如对方提及“助学贷款”还款事宜，可以先挂断其电话，并拨打此前办理贷款的官方电话进行核实，切忌“一通来电就转钱”。（记者颜之宏）

(责编：温璐、郝孟佳)