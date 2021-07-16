原标题：暑假实践主打“红色主题”

与革命先辈“对话”、打卡红色地标、制定锻炼计划……昨天，本市中小学生正式开启暑假生活。北京青年报记者了解到，各个学校为帮同学们度过一个充实而有意义的暑假，纷纷出招，提供了丰富的假期实践活动。

北青报记者了解到，今年是建党百年，在暑假的实践活动中，“红色主题”成为各学校的主打。东城区黑芝麻胡同小学优质教育资源带的老师们在暑假到来之际，为2至5年级同学安排了“红领巾心向党 百年初心我传承”主题队报设计活动，同学们可自主阅读《中国共产党简史》《写给青少年的党史》《伟大也要有人懂:小目标大目标中国共产党一路走来》等书籍，打卡红色地标，寻访身边党员模范，了解中国共产党的百年奋斗历程，同时拿起画笔，用制作队报的方式抒发对党和国家的无限热爱之情。

此外，学校还为全校同学们推荐了观阅的红色经典影片和书籍。比如，观看《觉醒时代》《理想照耀中国》《跨过鸭绿江》《钱学森》《袁隆平》等经典电影，阅读《周恩来最后600天》《红色家风》《红岩》《谁是最可爱的人》等优秀书籍。

北京舞蹈学院附中丰台实验小学鼓励三、四年级的同学们在暑假期间读一本红色经典图书，与书中的革命先辈、英雄模范人物对话，最终完成一份手抄报、一份书法作品或者一份童谣作品。一、二年级的同学则可以在暑假期间以快板、童谣、歌曲、动画等方式，或者以录制小视频的方式，讲述中国道路、中国精神、中国力量、中国故事。

在主打“红色主题”的同时，各个学校也不忘假期督促同学们加强体育锻炼，保持好的身体状态。北京舞蹈学院附中丰台实验小学建议低年级小同学，多跑步，多跳绳，每天至少跳绳200个，每天坚持各种柔韧练习，如站立体前屈或坐位体前屈等等；建议中年级的学生进行游泳、仰卧起坐、行进间篮球以及体前屈等等上肢的力量素质、柔韧素质和耐力素质等锻炼；建议高年级同学在暑期要把练习的重点放在50米和50米x8两个项目等。

北京师范大学昌平附属学校小学部的老师们，在暑假期间建议一年级的同学们自主设计假期锻炼记录表，并做好记录，同时，建议同学们在假期跟爸爸妈妈一起完成一项“亲子运动”，并拍照记录锻炼过程。（记者 武文娟）

(责编：温璐、郝孟佳)