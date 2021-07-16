人民网北京7月16日电 近日，嫦娥五号任务第一批月球科研样品——月壤正式亮相中国地质大学（武汉）实验室。在记者的见证下，中国地质大学（武汉）地球科学学院教授汪在聪小心翼翼地打开塑封包装，展示编号为CE5C0400的月球样品。

7月12日，国家航天局探月与航天工程中心在京举行嫦娥五号任务第一批月球科研样品发放仪式，标志着月球样品科学研究工作正式启动。经审核，来自13所科研机构的31份申请获得通过，样品发放总量共17.4764克。中国地质大学（武汉）地球科学学院汪在聪教授和何琦教授领到了第一批月球样品，共200毫克。

月壤样品。王俊芳摄

记者在实验室看到，月球样品为粉末状，十分细腻。为防止空气中水分太高，样品被塑封在一个小型玻璃瓶内。汪在聪介绍，团队将会对月球样品进行一系列研究，以了解复杂月壤的结构、组成和成分，以此认识月壤形成和改造过程，月球的岩浆过程和月幔演化历史。

汪在聪表示，美国阿波罗样品绝大多数是距今30多亿年前的古老样品，而中国此次取回来的样品可能是非常年轻的，距今约10余亿年，这对于刻画月球从古老到年轻的深部过程和演化历史具有重大的科学价值。此次嫦娥五号的成功采样，显示了中国强大的科学实力，对科学家来说也是非常难得的研究机会，他倍感珍惜。（孙竞、王俊芳、庞伟红、实习生郭睿）

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