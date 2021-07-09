人民网北京7月9日电 近日，北京邮电大学国际学院举行2021届本科生毕业典礼，由北京邮电大学和伦敦玛丽女王大学联合为毕业生授予学位。北京邮电大学校长乔建永表示，同学们要“勇敢长大”有担当、“努力长壮”有发展、“追求长美”有梦想、“努力长成”有底气。

乔建永希望，同学们勇于尝试，保持自信，做充满激情与梦想的人；做胸怀天下、脚踏实地的人。

乔建永校长在题为《潜心笃行 心系天下》中的演讲内容节选如下（有删减）——

今天，我们隆重举行国际学院2021届本科生毕业典礼，由北京邮电大学和伦敦玛丽女王大学联合为毕业生授予学位。首先，我向顺利完成学业、获得北京邮电大学和伦敦玛丽女王大学双学士学位的2021届全体毕业生表示热烈的祝贺！向今天通过视频连线参加毕业典礼的Colin Bailey校长，伦敦玛丽女王大学的各位老师、各位来宾、家长及亲友们表示衷心的感谢！

毕业，既是离别，也是见证，更是新的开始。我们在这里送别国际学院又一届毕业生，同时也迎来了联合培养项目走过的第十七个年头。回顾十七年的办学历程，我们见证了联合培养项目在北邮落地生根、开花结果。今天，你们将伴随传邮万里的歌声，融入国院优秀毕业生的洪流中，开启人生新的篇章，带动联合培养项目继续向前。

同学们，我们正处在一个急速变化的世界中。有些变化可以预知，有些则突如其来。全球范围内爆发的新冠疫情就是这种不可预测的灾难性事件。它对个人、家庭、社会、国家以及人类命运共同体都是巨大的考验。在北京邮电大学求学的时光里，你们与祖国共进，与时代同行，与母校一起成长。你们亲历了新中国成立70周年的盛况，见证了全面建成小康社会取得伟大历史性成就，也目睹了学校不辞细流、点滴润心的改变，见证了学校入选世界一流学科建设高校。今天，在澎湃的时代洪流中，你们作为奔涌的“后浪”即将进入人生新的阶段，你们也许将更加深刻地感受到急速变化的世界在跨文化的学习环境中产生的激烈碰撞。在这里，我希望你们脚踏实地地学习知识，勇往直前地创新实践，在火热的学习工作生活中尽快长大、长壮、长美、长成。

首先，希望同学们“勇敢长大”有担当。每个时代都有每个时代的主题，一代人有一代人的责任和担当。北邮走过的六十六年，正是北邮人担当责任的六十六年。翻开学校的发展史可以看到，从手摇电话交换到程控交换，从载波、微波技术到光纤通信，从模拟信号到数字信号，从自动化通信网到电信互联网，从移动通信到5G时代……祖国通信事业发展的轨迹时刻伴随着北邮奋进的步伐。一代又一代北邮人，始终铭记着服务于信息通信产业人才培养和科技进步的神圣使命，用自己的实际行动挺起了中国信息通信的脊梁。

作为新时代的青年，你们正走上奉献人类文明，实现中华民族伟大复兴的道路。在这条道路上，你们既是见证者，更是参与者。时代需要你们在新征程中握好接力棒，始终关注人类命运，主动担当起属于你们这代人的神圣使命。

二是，希望同学们“努力长壮”有发展。四年的大学时光，你们勤于思考，扎实学习专业知识，勇于探索，拓展学科视野，学会了如何与老师、同学更好相处，如何在面对困境时寻求解决问题的途径，如何去养成良好的学习和行为习惯，如何德智体美劳全面发展。走出校门后“健壮”知识、服务工作岗位的任务将会异常繁重。请同学们务必将母校服务社会、奉献人民的光荣办学传统铭记在心。

美好的大学生活使你们的身体更加健壮，精神更加充实，能力得到了全面提高。但在人生的长河里，四年的时间何其短暂，要让自己的人生价值得以实现，你们必须持之以恒、久久为功，最终实现更加全面的发展。

三是，希望同学们“追求长美”有梦想。同学们，毕业后的你们将会面临求学、工作、生活的种种历练。你们或许会因学习中无法突破自己的认知而困惑，或许会因工作中无法实现自己的价值而愤怒，或许会因生活的种种琐事而心烦气躁。但无论何时都希望你们牢记母校的叮咛，做一个心灵美丽的人。在北邮的校友中，有学术大家，有商界奇才，有政坛精英，有行业模范，更多的是在各自岗位默默奉献的普通工作者，但每一个北邮人都在以自己的实际行动诠释着对祖国、对社会、对世界的热爱和奉献。希望同学们把这种美好的爱传递下去，带到世界各地，发扬光大。用这种美好点燃信念和志向，脚踏实地开创事业，迎接每一天的灿烂阳光。

四是，希望同学们“努力长成”有底气。新冠疫情发生以来，世界经济陷入深度衰退，使得人们对未来充满了不确定。一年前，面对即将在新冠疫情中离开校园、走向社会的2020届毕业生，我为他们送上的毕业赠言是，世界的未来归根结底属于青年人，青年人确定，这个世界的未来就必然确定。希望同学们做确定的自己，面朝云海，直挂云帆，破浪前行。我只所以鼓励同学们面朝云海，原因是，只有当你在高山之颠俯视云层时，才能看到云海的波起峰涌，浪花飞溅，惊涛拍岸。这就提示我们，自己的站位一定要比云层高，否则既看不到云海的美妙，也看不到云海的凶险；同学们更要记住的是，在漫无边际的云海面前，天人合一是我们感知环境演化的基本定力和底气，这才是青年人应该具有的、山高人为峰的人生境界。

同学们，面对如此复杂未知的环境做确定的自己，就要坚定理想信念、增长本领才干、勇于担当责任。在勤学上下功夫，勤读书，常读书，在学习中成长进步；在修德上下功夫，牢固树立并自觉践行社会主义核心价值观，强化责任意识；在明辨上下功夫，正确认识是与非，辩证看待成与败，始终保持正能量；在笃实上下功夫，树立正确职业观，勇于创新创造，脚踏实地、砥砺奋进，在实现中华民族实现伟大复兴中国梦的生动实践中放飞青春梦想。

亲爱的同学们，火热的夏天已经到来，你们即将离开校园。希望同学们带着夏天的热情，勇于尝试，保持自信，做充满激情与梦想的人；希望你们记住在北邮度过的美好大学生活，带着阳光与希望奔向世界，做胸怀天下、脚踏实地的人。

最后衷心祝愿同学们前程似锦、一帆风顺！祝福北京邮电大学和伦敦玛丽女王大学的事业和友谊地久天长！

(责编：郝孟佳、秦华)