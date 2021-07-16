原标题：聚焦痛点堵点 “成长大礼包”精准服务青年

“收到聘书的那一刻，我感觉捧起了沉甸甸的责任，一定要为大家服务好。”被聘为第二届“学生监督员”的任杰同学激动地说。

山东师范大学学生会聚焦青年“痛点”“堵点”，持续开展“我为青年办实事”实践活动，精心推出“成长大礼包”，让学生会不仅越来越“接地气”，而且也越来越“高人气”。

这其中，包括以朋辈领航为特色的“思想”礼包。

“每次我们宿舍都约好一块儿抢票，如果有舍友没抢到，我们就把沙龙拍下来回去跟她分享。”刚参加完第49期“师大青年谈”的陈睿同学说。

平均抢票时间不到1秒，满意度高达4.8（5为满分）——由山东师范大学学生会主办的“师大青年谈”已诞生947天，共成功举办51期，线上直播最大点击量超140万次。这一时尚接地气的思想引领新载体和服务学生的朋辈领航新模式，从学生需求出发，以“思想领航，涵养学风”为宗旨，构建师生交流桥梁，现已成为风靡校园的沙龙活动。

“学习”礼包更是暖意融融。刚刚过去的英语四、六级考试，该校学生会发放考试文件包1431个；2020年“研路有你”考研送温暖活动，发放暖宝宝等物品4617件；“电脑义诊”启动5年来累计服务同学3.2万余人次、服务时长近10万小时。

此外，青年雷锋岗承担失物招领、应急物资提供、大件物品寄存和两校区快递服务等工作，一年帮助同学找回失物千余件、为接送师生出动班车800余次。

毕业季来临，“就业”礼包一经推出，深受欢迎。该校学生会通过精心打造“简历门诊”工作站，线下提供简历修改、咨询服务，线上建立学习交流群，定时向大家推送简历制作技巧，帮助同学打造好求职、实习的“敲门砖”。

在“青鸟计划”工作交流群，集中发布各类实习、就业信息500余次，涵盖招聘企业4000余家，职位1万余个；建立“青鸟计划”信息员队伍，设立“就业和实习岗位数据库”“山师学子人才数据库”，点对点精准推送岗位。

“我参加了学校与团潍坊市委举办的‘青鸟计划’——潍坊市‘优才计划’高校座谈会，了解到这个好政策并参加了选拔，实现了毕业建设家乡的梦想。”毕业生李海洋说。

而“生活”礼包堪称服务直达。

“我们是大家选出来的，就要更好地倾听大家的声音，实心实意帮同学们解决问题。”国际教育学院学生代表杨帅说。

该校学生会开展“学生代表面对面”活动，吸纳普通同学参与到为师生服务的体系中，定期邀请学校有关部门负责人和学生代表面对面交流，为同学们解疑答惑。

同时，校学生会联合法学院建立了大学生法律援助站，先后开展“3.15权益日”普法活动、科学防诈骗主题宣讲、就业维权普法活动等，为师生提供高质量的法律援助。

为积极打通青年服务的“最后一公里”，该校学生会设立“团员青年一站式服务中心”，打造“红橙黄绿青蓝紫”特色服务，涵盖思想引领、团务服务、社团展示、权益维护等内容，做让同学们满意的“青年之家”。

每个工作日，同学可到现场登记诉求，也可以发送邮件，工作人员在24小时内进行电话回访，确保问题“零遗漏”。配合线下服务，线上设立官方QQ账号“权益君”，累计服务超10万人次，提供有温度、有深度、有情怀的服务。

“我在这值班有一年时间了，越来越多人在需要帮助时会第一时间找到我们。”一站式服务中心的工作人员马英杰介绍。

“为群众办实事要求我们更好地发挥团的组织优势，与学生会的同学们一起，从学生关切的细微处倾听学生所想，精准服务学生所需，为青年办实事、引导青年做实事。接下来，我们会不断更新‘成长大礼包’的服务内容，服务青年全面发展，以服务促引领，以服务强组织，以服务提升大局贡献度。”山东师范大学团委书记赵巍说。（记者 邢婷 通讯员 张萌 戴瑞洁）

(责编：温璐、郝孟佳)