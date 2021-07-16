人民网北京7月16日电 今天上午，陕西师范大学毛笔手写2021录取通知书正式开笔。手落纸墨，笔写传情。多位白发苍苍的老教授、技艺精湛的书法家、爱好书法的在校师生、感恩母校的校友等，一笔一画、饱含深情，在录取通知书上留下了对新生的祝福。

据悉，自2007年起，陕师大开始用毛笔书写新生录取通知书。15年来，从32开到16开，从普通铜版纸到吸墨更好的布纹纸，再到柔韧而浸润的宣纸，从单一手写版到同时制作报到专用的打印版和收藏留存的手写版，再到添加封泥印和剪纸剪影的设计......这份独特的录取通知书，彰显着陕西师大人为人师表的追求，也承载着中华民族独有的文化印记。

陕西师范大学校长游旭群在发言中表示，学校高度重视中华优秀传统文化育人，以中华经典诵读与汉字书写教育为抓手，组织跨学科团队，探索了以立德树人为核心，以传承中华优秀文化为目标，以大学生中华经典诵读六字教学法等为主要内容的中华经典诵读与汉字书写教育工作新体系。学校坚守15年，组织老教授及书法名家手书录取通知书，旨在让广大学子在入校前，便收获一份富有经典气息、饱含中华文化之情的“成人礼”。

据了解，今年的手写录取通知书在四方面作了升级：一是内页纸张换成了宣纸，更能体现墨色变化，与毛笔字体相得益彰；二是内页版式参考陕西师大教育博物馆一件毕业证书的藏品，整个版面更加古朴雅致，大小由32开换成了16开，更便于老教授们书写；三是将原来内页模版的印刷体全部改为老教授的亲笔手写体；四是所有录取通知书都将加盖书写者的名章。

此次随录取通知书一同寄给新生的礼包中，还有学校精心制作的个性书签，以及依据学校教育博物馆藏品“师宝”设计制作的纪念版礼物。

有关负责人介绍，在中国共产党成立100周年之际，陕西师大还面向录取通知书书写者征集了书法作品在现场展出，涵盖大篆、小篆、隶书、楷书、行书、草书等多种字体。书写者以书言志，用作品礼赞祖国、致敬党恩，表达了一心向党的坚定信念和永恒追求，体现了“西部红烛、两代师表”的精神品格。（李依环、实习生郭睿）

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