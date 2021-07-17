原标题：“丝路青年”的爱心引路人

前不久，一场特殊的“颁奖仪式”在中南财经政法大学的教室里举行——为每天坚持读书的少数民族学生颁奖。

寒假前，该校工商管理学院辅导员尼加提·艾买提发起“美美荆楚青年书友会”，组织全校近600名学生开展“每天15分钟快乐阅读”，返校后利用周末定期开展读书宣讲活动，既帮助少数民族同学提升普通话水平，又锻炼其思维能力与表达能力。

他推荐的阅读书单主要围绕“三个读懂”，即“读懂中国、读懂中华民族共同体、读懂‘一带一路’”，旨在培养学生开阔的视野和开放的胸襟。

这也是尼加提·艾买提引导学生成长的一个缩影。在南湖畔求学7年，执教4年，他俨然成为中南财经政法大学的一张鲜活名片。

2004年，尼加提·艾买提从乌鲁木齐乘火车到内地读大学，在学校迎新点，志愿者的微笑驱散了他内心的孤独与恐惧。2013年秋，已是中南财经政法大学在读博士生的他报名中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团，成为参与这一项目的首位少数民族博士生。

返校后，他发起成立尼加提·雪莲花志愿服务队，在志愿服务中促进各民族文化的交流与融合。2016年，尼加提·艾买提获评全国“最美志愿者”。第二年博士毕业后，尼加提·艾买提留校担任工商管理学院专职辅导员、全校民族学生兼职辅导员。

来自新疆喀什的2017级本科生阿卜杜哈力克·吐孙初入大学时曾感到迷茫无措，他在尼加提·艾买提的引导下加入雪莲花志愿服务队，参加为小学生提供课后辅导的“四点半课堂”，大学生活因而变得更加充实。

不过在阿卜杜哈力克·吐孙眼中，这个“亲切的大哥哥”也有极为认真的一面。入学不久，尼加提·艾买提把数十名新疆籍学生请到办公室，给他们介绍党的光辉历程和优良传统，引导他们积极向党组织靠拢。

尼加提·艾买提还时常组织优秀青年作交流分享，让榜样为学生引路。

4年前，回族学生苏超参加了学生于苏甫江·玉山的创业经历分享会，于苏甫江·玉山的成长故事让他备受鼓舞，于是加了于苏甫江·玉山的微信，成为其创客团队中的一员。之后，他连续参加两届“互联网+”大学生创新创业大赛，并在第四届全国财经院校创新创业大赛中斩获三等奖。

4年来，尼加提·艾买提在学校学生学习发展中心指导下，发起建立少数民族学生 “石榴籽学习小组”，结对帮扶学业困难学生。

面对部分西藏、新疆籍学生文化课学习吃力的问题，他鼓励成绩优异的志愿者为其提供一对一学习辅导。

刚到大学时，苏超的英语成绩在全班50多人中垫底，通过“石榴籽学习小组”，他结识了有国外学习经历的叶琪同学，在对方的帮助下顺利通过期末考试，还在大二时通过了大学英语四级考试。

尼加提·艾买提时常走进学生宿舍、自习室，对同学们的生活、学习嘘寒问暖；学校组织运动比赛，他也会准时出现在球场为同学们喝彩。

坚持的背后是爱的传承。

尼加提·艾买提大一入校时，辅导员老师热情地告诉他：“你是我们学校第一届新疆籍学生，有任何需要都可以随时找我。”研一时他没有笔记本电脑，细心的辅导员罗媛媛发现他时常到网吧和计算机中心借用电脑，便联系校友企业准备送他一台。

他要把这份对学生的爱传递下去。

2019年12月教育部部长陈宝生到校调研时，尼加提·艾买提作为代表汇报了多年来参与民族团结志愿服务和学生思想教育引领等工作的情况并得到高度评价。去年8月，他还当选第十三届全国青联委员。学习、工作以来，他获得全国励志成长成才优秀学生、湖北省青年五四奖章、新疆青少年民族团结标兵等多项表彰。

在不少人看来，尼加提·艾买提可以选择更好的岗位、更高的收入，他却依然在辅导员岗位上乐此不疲。

“别人只看到我们的事务性工作，而忽视了我们在育人层面的作用，深入心灵的教育才是辅导员最重要的工作。”尼加提·艾买提说。

尼加提·艾买提担任学校“美美晓南”民族团结教育工作室主持人，面向全校千余名少数民族学生开展民族团结进步教育工作。

自2018年起，他组织全校30余位思政教师赴新疆上百名学生家中家访，新冠肺炎疫情期间依然开展网络“云家访”，极大地拉近了家校距离。有一次，曾参与家访的老师不慎受伤，学生得知后专门赶到家中看望。

2018年，尼加提·艾买提发起“新时代丝路青年成长社”，通过“学习（Learn）-实践（Practice）-引领（Lead）”相结合的“LPL”模式，从“德智体美劳”五育并举全面加强学生思想政治教育。一年后，该项目被纳入全国“民族团结代代传”青少年万人交流计划子项目，成为面向全省各民族的“湖北新时代丝路青年成长社”。

依托这一平台，“美美追梦人”大学生民族团结骨干学校、“美美窟艺”中华西域石窟艺术传承中心、“美美荆楚”青年书友会等子项目诞生，引导青年大学生增强“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。

“丝绸之路是民族团结之路，把‘丝路精神’贯穿青年成长全过程，能够帮助同学们更好地融入祖国大家庭。”尼加提·艾买提说。

去年9月，古丽迪娜·亚鲁坤加入首期湖北青年“美美追梦人”大学生民族团结骨干学校并担任团支部书记，带领50位学员开展理论学习、社会实践、社会观察、榜样引领等主题教育活动。

半年多时间，她既提升了管理能力，也交到了不同民族的好朋友。“学校正全面开展党史学习教育，引导和激励全体师生党员不忘初心，牢记使命，为推进中华民族伟大复兴历史伟业贡献力量。”中南财经政法大学党委书记栾永玉说，“尼加提·艾买提把辅导员工作当成了事业，正一步一个脚印朝这个方向努力，把学生培养教育成有理想、有追求、思想坚定、心中有爱的人是他的初心和使命。”（刘振兴 雷宇）

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