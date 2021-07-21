原标题：车祸截肢少年周桐已被清华大学录取

本报讯（记者 雷嘉）7月19日，清华大学在安徽高校专项批次录取工作结束。高中期间遭遇车祸失去左小腿的自强少年周桐高考取得684分的好成绩，并获得清华自强计划降40分认定，被清华大学建筑类专业录取。

周桐成长于安徽省西部的一个农村家庭，父母常年在外务工，经济条件不算富裕。高二那年，一场突如其来的车祸改变了周桐的命运。车祸发生时，他没有哭泣叫喊，而是忍着剧痛取下鞋带，吃力地扎住动脉血管，为挽救生命赢得了时间。手术进行了四个多小时，终于将他从生死边缘拉了回来，但左膝以下截肢，他永远失去了左小腿。其后他又经历了长达七个月的住院治疗，大大小小八次手术。但截肢手术结束刚两天，尚在重症监护室的周桐就求家人从学校取来书本，重新投入学习。此后七个多月里，他不管转到哪个医院，除了手术时间，基本书不离手。病魔的摧残、医院的环境都没能磨灭他对学习和生活的热爱与向往。高考中，他取得了安徽省理科171名的好成绩。查到成绩的那一刻，班主任李老师激动地说：“周桐，你创造了奇迹！”

确认被录取后，周桐非常平静，说：“有一种梦想实现的感觉。”清华招办则回复他：“清华欢迎你，命运的强者，周桐。”

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