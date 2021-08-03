人民网北京8月3日电 （记者孙竞）2日，教育部再次印发紧急通知，部署进一步加强暑期教育系统疫情防控工作。

通知要求，各地教育部门和高校要严格控制组织开展大型活动。严格控制暑期大型聚集性活动审批与管理。前期已发布通知确定暑期组织举办的大型活动，原则上应延期举办。确需在暑期举办的大型活动应采用线上方式举办。确需采用线下方式举办的，应坚持属地原则，须经当地应对疫情联防联控机制（领导小组、指挥部）审批后方可举办。

通知要求，各地教育部门和高校要确保师生安全防护指导到位。多渠道、多形式教育引导全体师生提高自我防护意识，不松懈不大意，持续做好个人防护。严格遵守疫情防控有关规定，自觉履行社会责任，注意安全，少旅行、少聚集，不参加大型聚集性活动，不前往国内中高风险地区。坚持科学佩戴口罩，养成勤洗手、常通风、“一米线”等良好卫生习惯。提升师生接种意愿，在知情、同意、自愿的前提下，配合卫生健康、疾控部门，稳妥有序做好符合条件师生新冠病毒疫苗接种工作。引导家长增强暑期防疫意识，加强家校协同防疫，强化共同责任。

通知要求，各地教育部门和高校要进一步完善应急工作预案。一旦所在区域出现疫情，及时启动预案、做好应对处置。加强暑期实习、实训、实践学生管理，细化开学前疫情防控各项措施，做好涉疫情地区师生的关心关注和心理疏导。严格落实暑期值班值守和“日报告”“零报告”制度。加强疫情形势分析研判，及时优化调整疫情防控方案，及早谋划秋季学期开学，强化部署调度、联防联控、督导检查，科学谋划和组织实施学校疫情防控各项措施，织密织牢暑期教育系统疫情防控网。

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