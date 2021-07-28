本报记者 李 贞

贵州省榕江县大十字社区某科技公司工坊内，一名员工正在进行网上蕨编技能培训。

王炳真摄（人民图片）

近期，人力资源和社会保障部印发《“技能中国行动”实施方案》，指出要加强数字技能培训，普及提升全民数字素养；大力推行“互联网+职业技能培训”，广泛开展新职业新业态新模式从业人员技能培训等。现阶段，“互联网+职业技能培训”如何开展，又取得了怎样的成果？就此本报进行了采访。

课程资源丰富

“线上职业培训平台有章节课程、视频课程、文档课程，也有直播功能，使用后我们感到上面的课程资源很丰富，呈现形式多样，非常方便实用。”湖北三峡技师学院综合培训处教师程萍告诉记者，学校从去年初开始探索利用线上平台对学员进行培训，如今已取得非常好的教学成果。

该校所使用的“中国职业培训在线”平台，是去年3月人力资源和社会保障部推荐的54家职业技能培训线上平台机构之一。“去年受新冠肺炎疫情影响，很长一段时间内，企业担心员工人心涣散，各种技能培训又无法开展，我们心里也很着急。”程萍说，“这个平台推出后，我们先开了两个试点班级，学习人力资源管理师、维修电工等职业（工种）系列课程，授课效果很好，我们就继续使用至今。目前已开了92个班级，总计4734名注册学员。”

当前，线上职业技能培训已成为提升劳动者职业技能水平的重要途径。“平台最初的创建目的是为企业、培训机构和院校服务，为广大劳动者学知识、学技能提供高质量的内容资源，打开一个自主学习、灵活学习的窗口。”据中国职业培训在线负责人介绍，截至目前，该平台注册学员超过230万人，注册机构5万余家，课程资源囊括了近百个职业。

解决工学矛盾

“线上培训最大的优势是缓解了工学矛盾。”程萍指出，参加职业技能培训的学员很多是企业在岗员工，线下学习常会和工作时间冲突，但线上学习的时间则更为灵活。

同样在使用“中国职业培训在线”平台的新疆昌吉杰诚职业学校校长桑玉宝也持相同观点：“我们的线上授课主要针对企业新型学徒制的学员和短期技能培训的学员。据这些学员反馈，在线学习可以把自己下班后的时间利用起来，做到工作学习两不误，这让他们很满意。”

桑玉宝告诉记者，线上教学特别适合学习理论课程和公共课程，线下教学主要是实操课程，线上线下培训结合能大大提高教学效率。“比如焊工课程共计160个课时，我们安排的是线上课程占40%，即有64个课时可以线上完成。剩下的线下培训，侧重的是实操性强的面对面式教授或技能操作训练活动。职业技能培训线上线下融合发展，能够为各类劳动者学习理论知识和职业技能提供更便捷化、多样化、个性化的服务。”

培育数字人才

在线培训还成为了新职业从业者最主要的学习方式。钉钉职业技能培训在线平台也是54家职业技能培训线上平台之一。今年7月13日，钉钉推出的新职业在线学习平台3.0版正式上线，专注于新职业数字资源培训，旨在培育新型技能人才。

最近，四川泸州古蔺县皇华中学教师彭龙就利用在线平台，通过自学完成了一项看似不可能的任务。皇华中学是一所乡村学校，留守儿童多，学校缺少科学的数据管理系统。彭龙想给学校做一套校园信息化的管理系统，但在当地找不到数据工程师。于是，他通过钉钉在线学习平台，自学低代码开发技术，先后搭建了43个应用，解决了教师查课、学生请假、卫生管理等难题，打造出了一个数字校园。“做第一个应用的时候用了7个小时，现在已经熟练多了。”彭龙说。

“进入数字经济时代，数字技能的学习更应该是低门槛的、面向大众的和普惠的。”阿里巴巴集团副总裁、钉钉总裁叶军表示，钉钉还将推出千万数字人才培养计划，将数字化管理师、数字化会计师、数字化人才管理、人事管理、低代码开发等数字化新职业人才纳入其中，帮助解决各行各业数字化人才短缺的问题。

“数字人才对于各行各业转型升级意义重大。”中国新就业形态研究中心主任、首都经济贸易大学劳动经济学院副教授张成刚认为，新职业在线学习平台3.0版是职业技能提升基础能力建设的重大突破。通过该平台，可以极大地拓展培训对象的范围，帮助劳动者群体学到新职业技能，引领职业技能培训体系向数字化、平台化方向延伸拓展。

(责编：熊旭、薄晨棣)