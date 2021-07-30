原标题：高价购买“内推”“保offer”求职服务靠谱吗

暑期来临，秋招季即将开始。在大学生尤其是应届毕业生、留学生的网络社交圈中，关于求职辅导、“内推”“保offer”的广告五花八门。广告描述中，成千上万的大学生通过其专业辅导和特定途径，顺利斩获投行、券商、事务所、互联网等行业的优质offer。

记者调查发现，这些求职辅导服务机构除了提供修改简历、笔试面试辅导、行业分析、实习机会推荐等服务，多数还承诺能“内推”“保offer”；价格一般在1万元至10万元之间，少数针对国外顶尖咨询公司的“保offer”服务费用甚至高达数十万元。

有许多大学生在网络平台发出提问：动辄数万元的“钞能力”真的有用吗？这些机构是真的能帮助大学生，还是在靠渲染焦虑情绪赚钱？

一位曾先后供职于两家求职辅导机构的专业人士告诉记者：“咨询顾问提供的信息大同小异，自己上网多搜搜、多问问已经工作的学兄学姐一样能了解到。花钱买‘内推’入职机会大多会被‘打脸’；‘保offer’的承诺能否兑现因人而异，如果遇到不靠谱的导师，或者学生自己实力不足、努力不够，都会导致求职失败。”

几万元花费得到的求职服务却很“水”

顾梦瑶本科毕业于国内双非院校、硕士毕业于英国一家排名并不靠前的大学商科专业，2018年9月她回国求职。

虽然顾梦瑶的目标是去大型龙头企业，但考虑到自己偏弱的学历和实习经历，刚回国的几个月她一直很焦虑。留学期间，她就在微信群、公众号上看过求职服务机构的广告；求职时，网络上一搜一大把的“一对一职前培训”“付费实习”“保offer”等服务吸引了她的注意。

“既然当年能花钱购买留学辅导服务，也就能花钱买到理想的工作机会。”带着这样的想法，2019年5月，只有一次实习经历、还没找到理想工作的顾梦瑶与上海一家留学生职业教育平台签下了“名企职达计划”合同，付费4.2万元。

这份有效期12个月的合同显示，平台将为顾梦瑶提供定制求职方案，文书准备，行业、公司及职位分析，笔试面试指导等服务，并提供“VIP保offer特别辅导咨询”，如无法履行“保offer”义务，将退款该部分服务费2.32万元。

几个月后，顾梦瑶发现平台提供的服务很“水”，根本不值数万元的价格。“他们发来的四大会计师事务所和快消公司的网申链接，都是公开信息。在我参加财务类、风险控制类两个不同方向的职位面试前，面试辅导教师竟然是同一个人。于是我开始自己找工作。”她说。

2019年12月，顾梦瑶被自己报考的某银行录取，打算与平台终止合同，可要拿到退款却阻碍重重。对方先是说合同没到期，后来又以她没有配合该平台的辅导步骤，一直拖延。律师告诉她，平台提供的很多服务都无法量化，很难通过法律途径拿到退款。

在接下来的半年多内，顾梦瑶陷入了和该平台工作人员漫长的“掰扯”过程中。“到2020年8月左右，网上开始出现一些求职服务机构爆雷的消息，我的态度也比较强硬，他们承诺退款2.32万元，但至今我只收到了2550元退款。”她还发现，几个工作人员的朋友圈很长时间没有更新过了。

曾在莫斯科留学的袁正诚遇到了与顾梦瑶类似的问题。2020年年初，考虑到新冠肺炎疫情影响，即将本科毕业的他决定放弃在俄罗斯找工作，将目光投向国内。

在网上搜到一家针对留学生提供“回国求职一站式服务”的公司后，袁正诚被客服所发的优秀案例宣传册打动了。在该公司的北京办公地点，销售人员当面向他表示，公司和全球500强企业有合作，交1.98万元就可获得理想的“内推”机会，违约会全额退款。

尽管合同上的退款条约和销售人员所说的有出入，当时急于求职的袁正诚并未深究。接下来他很快发现，公司派给他的“导师”身份不明，所提供的服务仅限于修改简历格式和发送公开招聘链接，没有提供任何“内推”机会。

2020年6月，袁正诚再三要求全额退款后，根据合同条款，最终拿到退款4000元。他告诉记者，自己在知乎等平台陆续加了10余名有类似遭遇的留学生，签约内容从1.4万元的付费实习到6万元保证“内推”都有。

“我们咨询过律师，得知通过仲裁手段维权，每个人要承担1万元的成本，感觉得不偿失。”袁正诚现在已经放弃追讨其余费用，而是在各网络平台讲述自己的经历，希望广大留学生遇事要谨慎。

一名主动离职员工曝光求职服务行业乱象

2017年，在国外留学、居住多年的王安妮回到国内，入职了一家成立不久的小型留学生求职服务公司，岗位是“前端销售”。创办人之一告诉她，中国每年有约50万名留学生回国求职，遇到信息差、心理差距，找工作不容易，公司能提供给他们很大的帮助。

联想到自己回国找工作的坎坷经历，抱着帮助学生顺利找到称心工作的初心，王安妮工作动力十足。她回忆，公司会在国外最大的搜索引擎上购买关键字，官网很容易被搜到；学生一点进官网，就有客服窗口弹出。而她的岗位类似顾问，即与通过客服加上微信的学生沟通，并对接给相应的后端服务人员。

刚开始，王安妮会很努力与每一名学生沟通，并在学生签下合约后，经常主动询问后端服务人员其求职进度如何。“但入职两三个月后，有件事对我打击很深。一个签下合同的女生告诉我，她仅有的一个秋招季的求职机会，因为我们的后端服务人员忘了帮她投递资料，就白白错过了。”

后来，这家公司让王安妮越来越失望。“我觉得公司更多是为了快速赚到钱，而不是真心想帮助学生。当时公司一个月最多能签七八十个学生，但后端服务人员才40个左右，根本无法保证服务质量。确实有人签约后一两个月就幸运地找到了工作，可还有好多学生一直拿不到满意的offer，开始投诉、要求退费。所以很快我就离职了。”

不久后，王安妮进入了一家规模较大、提供服务类型更多的求职服务公司。“这家公司为留学生和国内应届大学生提供法律、金融、投行等行业的求职服务，还为大二、大三学生提供付费实习机会。求职服务的平均价格在四五万元左右。”

在这家公司工作期间，王安妮对日益发展的求职服务行业有了更多了解。她估计，真的通过花钱买到“内推”入职机会的不到一成。与此同时，学生、家长前来投诉、要求退费的情况很多。

她分析：“这些机构的导师大部分是在本行业做到了一定位置的兼职导师，他们没必要为了数额不高的‘内推’费用，去招一个不合适的员工。很多人是拿不到‘内推’机会的，而真的通过机构拿到称心offer的，靠的也许并不是这种灰色资源，而是本身就符合人家的招聘要求。”

事实上，多家企业都曾发布声明称，从未与任何第三方机构合作，整个招聘和求职过程不会收取任何费用。

越来越多的从业者涌入求职服务行业，乱象随之丛生。王安妮说：“大部分公司的初心难在，努力又负责的从业人员是少数，有些人刚工作没几年就被招去当导师，大多数人以挣钱为主。而之所以他们的服务质量跟不上，还能有那么多客源，是因为每年都有五六十万名留学生回国求职，他们心态焦虑，又对求职机构没有认知，很容易掉入陷阱。”

内心煎熬，又不堪KPI压力，2020年5月，王安妮再次辞职，离开了这个行业。

大学生求职不要“懒”

如今回想起自己购买求职服务的经历，顾梦瑶很是后悔。她觉得自己当时是被各种广告和前期咨询煽动起了焦虑、紧张情绪，总觉得自己实力不够，不可能找到理想的工作，花钱才能买到安心，但事实并非如此。“像我们这样本科学校水平一般、硕士学校还不错、向往大城市优质工作机会的留学生，家里经济条件又还可以的，正是求职服务机构的目标客户。”

顾梦瑶建议大学生，要提早做职业规划、求职准备，面对各种收费服务，一定要擦亮眼睛。“网上能搜到很多求职课程、面试指导、笔试题库等收费产品，价格从几十元到几千元都有，质量鱼龙混杂，其中有些知识是公开信息，自己多搜搜就可以找到。市面上的确存在靠谱的产品，要辨别清楚后再下单。”

袁正诚觉得，留学生找工作要量力而行，建议在寒暑假尽量到当地企业实习，做自我提升。“在国内找工作，学历只是敲门砖，多学习、丰富经历非常重要，与其把希望寄托在机构上，不如相信自己。”

王安妮与许多不同学历背景、不同性格特点的大学生打过交道，她认为，很多想花钱买“内推”“保offer”服务的学生，核心是出于“懒”。“我想告诉学生们，求职成功的因素包括个人背景、努力程度、面试现场表现等。自己什么都不做，只靠付钱给机构就想咸鱼翻生，是几乎不可能的。”

王安妮认可，市面上有些求职课程、一对一辅导服务是靠谱的，但建议购买前要明确自己的短板，清晰了解服务内容和作用。如果一定要和机构签约，尽量选择在乎名声的大型求职服务机构，一旦发生纠纷，维权成功的概率更高；在签约前，一定要看清退费条款。

中国社科院社会发展战略研究院研究员孙兆阳分析，求职服务行业的产生与国际经济贸易环境恶化、高教扩招不适应市场发展有关，也与社会上重普通教育、轻职业教育的认知有关。“优质的工作增长缓慢，自认为符合条件的劳动力迅速增加，市场形成供大于求的局面，这为求职服务行业的产生创造了土壤。”

他认为，和改革开放过程中的很多案例一样，该行业的发展正在经历从混乱到治理的过程。“这个市场还不成熟，从定价到服务内容没有标准可言，是一个资本催生的市场。首先，互联网一方面降低了信息成本，另一方面却增加了搜寻成本，海量的信息放在网上，再加上某些公司拙劣的搜索引擎、过于重视广告的运营策略，使搜索有用信息的时间成本极大提升；第二，在我国的教育体系中，职业生涯规划较为落后，很多学生不知道自己学的专业有什么用，不清楚自己将来想从事什么行业和职业，在求职时自然会感到困惑，求职辅导行业乘虚而入。此外，我国消费者组织力量较弱，政府监管还未介入，都可能导致行业无序发展。”

孙兆阳建议，学校要组织各行各业的专业人士到学校进行宣传，讲解行业、职业的特征和所需技能。“要让孩子从小学就广泛接触各种职业，高中要设立职业辅导，在大学阶段则要多参加实习培训。学校设立统一的职业咨询辅导，不要只是成为摆设。”

而大学生和面临就业的学生要明白，机会都是留给有准备的人，知识、技能靠自己学习，花钱只能提供条件，无法让人直接适应一个工作。另外，在工作中“骑驴找马”应该是一项常规操作。“人的一生要在不断求索中前进，只有很少的人能够一份工作干到底。只有那些在工作中不断总结，为探索未知做准备，提升自身知识和技能储备的人，才有可能取得更多的成功。”孙兆阳说。

（应受访者要求，顾梦瑶、袁正诚、王安妮为化名）

中青报·中青网记者 魏其濛

(责编：郝孟佳、熊旭)