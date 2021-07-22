原标题：12至17岁学生开始接种新冠疫苗

门头沟区卫生健康委供图

7月20日，北京市全面启动12至17岁人群新冠疫苗接种。昨天，北京青年报记者来到门头沟区的接种点，来自首都师范大学附属中学永定分校的中学生正在有序进行疫苗接种。

上午9点，门头沟区永定镇惠康临时接种点迎来首批17岁以下人群接种。首都师范大学附属中学永定分校高二、高三学生在学校的统一组织下，来此接种点进行集中接种。北青报记者在现场看到，和成人群体接种疫苗的流程一样，学生们先完成信息录入，接受医护人员的健康情况询问，确认无禁忌症后前往接种室完成接种，之后在留观室完成30分钟的观察。值得注意的是，每个学生手中都拿着具有监护人签字的疫苗接种知情同意书，内容也与成人群体接种疫苗的知情同意书大致相同。据了解，该临时接种点当天共接待200名学生进行新冠疫苗接种。

据门头沟区卫健委主任陈立栋介绍，针对12-17岁人群接种，门头沟区已完成摸底统计，全区纳入接种的12岁至17岁人群共有大约1.2万人，并完成疫苗接种工作人员培训工作。安排二级以上医疗机构急诊急救人员和120急救车组负责应急保障。“我们制定了相关预案，在镇街、区层面都配置了医疗资源，确保能够第一时间处理个别偶发的情况。” 陈立栋表示，9月底，门头沟区12至17岁人群新冠疫苗接种比例将超过92.5%。“此次接种过程整体上以学校为单位，组织学生前往附近的接种点完成接种；山区的部分学生按家庭居住地，就近完成接种。” 门头沟区教委副主任李东梅表示。

根据国家总体部署，北京已于7月20日起开展12-17岁人群新冠疫苗免费接种工作，按照坚持协同联动、坚持应接尽接、坚持稳妥安全的工作原则为12-17岁人群开展新冠疫苗接种服务。覆盖在京12-17岁人群（接种时需年满12周岁），含在校学生（包括小学、普通中学、大学、中专学校、职业高中、技工学校、工读学校、特殊教育学校等教育机构的学生）及非在校适龄人群。使用国药中生北京所或科兴中维生产的灭活疫苗，共接种2剂，2剂间隔≥21天。

按照有关规定，北京该人群接种工作安排为7月20日启动高中阶段（15-17岁）人群接种，8月初启动初中阶段（12-14岁）人群接种。在校学生按照高中（含技工学校）、初中、特殊教育学校的接种顺序有序安排12-17岁在校学生集中接种，各区以学校或学区为单位开展组织工作。非在校12-17岁人群按照就业和非就业安排接种。16-17岁就业人群由各行业主管部门与各区协同配合组织至指定接种点进行疫苗接种。非就业人群（含12-17岁出国留学人员）由所在街道（乡镇）组织至指定接种点接种。

北京市卫健委提醒家长，按照学校或相关部门要求为青少年带好相关身份证件，认真阅读并填写知情同意书。同时提醒孩子当天穿宽松的衣服方便接种，前往接种门诊时需佩戴口罩。（记者 蒲长廷）

(责编：温璐、李依环)