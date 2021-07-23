为进一步深化党史学习教育成效，真正从红色文化中汲取精神力量，7月17日，广州城市理工学院（原华南理工大学广州学院）机械工程学院/机器人工程学院大学生暑期社会实践立项团队MOVE团队踏上了寻访红色文化之旅。

全体党员重温入党誓词（郝泽辰 摄）

当日，MOVE团队参观了中共三大会址纪念馆和广州爱国主义教育基地——杨匏安旧居陈列馆。通过珍贵的文物史料、详实的档案资料、生动的图片视频、逼真的复原影像、讲解员的详细讲解，对中共三大的历史有了更全面的认识和更深刻的理解，对杨匏安精神有了更深切的体会。团队成员纷纷表示感触很深，受益匪浅。

MOVE团队参观中共三大纪念馆（郝泽辰 摄）

莫朝扬同学谈到：“我深切感受到当时共产党成立初期的艰辛，深刻认识到红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易。正是先辈们的不懈努力，才有了今日的和平幸福。”他被杨匏安精神感动，在杨匏安旧居留言处写下了“我心向党，强国有我”的字条，以表示自己的忠心和决心。

MOVE团队参观杨匏安旧居（郝泽辰 摄）

据悉，MOVE团队由广州城市理工学院机械工程学院/机器人工程学院党员、入党积极分子组成，共10人，旨在探访红色足迹，弘扬红色文化，传承红色基因。团队选取中共三大旧址、农讲所、广州起义纪念馆等11个广州著名红色教育基地参观学习，采取微党课宣讲、制作发放红色故事册等形式，在越秀区、花都区分别开展“红色文化青年说进社区”活动。通过实践活动，不断增强对党和国家的拥护和信赖，对红色文化的思想认同和情感认同，切实做到始终听党话、跟党走。

(责编：陈畅（实习生）、熊旭)