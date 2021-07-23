原标题：触摸乡村振兴的脉动

“作为在城里长大的孩子，乡村的一切对我而言都是陌生的。”

在中国人民大学2020级本科生张楚翘眼里，自己曾经对于乡村的认知只是来自新闻上滚动的数据，或是文献上冰冷的政策理论，她理解的乡村是祥和的“田园牧歌式”的生活，充满文学性的想象。

今年7月初，张楚翘跟随学校团队来到重庆市万州区恒合土家族乡五星村，进行为期9天的暑期社会实践活动。“你们大学生总想来农村体验‘诗意的栖居’，但村里人往往要靠几代人的努力才能走出这里。”一位村干部的话令这个城市女孩深受触动。

这里令张楚翘印象最深刻的问题是乡村振兴主体缺失。五星村和当下大部分乡村一样，农户家的收入主要依靠年轻人外出务工，老人和儿童组成的隔代家庭成为这片土地上家庭结构的常态，很多政策难以在村里真正铺开。

“那时，我才深刻理解了为什么毕业季，学校要在世纪馆的大台阶上印上‘到祖国最需要的地方去’。”张楚翘说。

中青报·中青网记者从中国人民大学了解到，从2012年开始，学校每年都会组织约1000名师生深入经科学抽样产生的数百个村庄开展“千人百村”暑期社会实践活动，通过问卷调查、深度访谈和田野观察，描画中国“从脱贫攻坚到乡村振兴”的动态图景。

这个暑假，不少高校都组织大学生走进乡村，深入基层。

清华大学组织了多支暑期乡村社会实践支队深入全国各地。他们通过开展教育讲座、实施乡村调研、组织美育活动等亲身感受并尝试融入广大村民的日常生活，为当前中国的乡村振兴贡献自己的力量。

不久前，李大璞跟随清华大学的“I·温度”支队前往精准扶贫政策的落脚点——云南省大理市南涧县开展专题调研。“不可否认，政府的扶贫政策和当地村民的辛勤劳作为脱贫贡献了巨大的力量。我们今后乡村振兴的道路还有很长，未来的工作任重道远。”他说。

少数民族地区、欠发达地区的教育发展是教育扶贫的重要组成部分。不久前，清华大学学生徐晓宇跟随“异言壹心”四川康定小分队前往甘孜藏族自治州开展调研。

“由于少数民族处于偏远的边疆地区，往往经济、交通都不太发达。现代科技手段对于提升少数民族地区的教育水平有着极其重要的意义。因此，我希望更多少数民族地区能够普及远程教育，实现全国各地的教育资源共享，进一步促进教育公平。”徐晓宇说。

在建党百年这一特殊的历史节点，不少大学生更加深刻地体会到共产党员在脱贫攻坚和乡村振兴中起到的带头作用。

不久前，北京理工大学2020级硕士研究生邓圆跟随学校组织的“探寻时代记忆，赓续时代精神”社会实践团来到贵州遵义。在官仓镇红旗村调研的时候，邓圆听当地人介绍，在群众需要的时候，党员们每次都冲锋在前，帮助解决村内施工修路问题，定期清理河水中的垃圾等。“看到老一辈党员们踏实敢干、冲锋在前、无时无刻不在为人民的福祉而努力奋斗，我在认识到自己与优秀党员的差距的同时，充分认识到了理论与实践的差距，也愈发感受到身上肩负的重任。”邓圆说。

这个夏天，乡村里大学生们留下的脚印越来越多，在田间地头，他们亲眼看到了祖国的发展，也为乡村振兴带来了青春的力量。（记者 叶雨婷）

中青报·中青网记者 叶雨婷 来源：中国青年报

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