原标题：93.0%受访大学生在简历制作上需要支持

简历是求职的敲门砖，在简历制作上，有多少人存在困扰？日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1534名受访者进行的一项调查显示，71.2%受访者在简历制作上存在困扰。没有经验、不知如何下手（59.3%）和缺乏与求职意向匹配的经历（54.6%）等最让受访者困扰。在简历制作上，93.0%受访大学生表示需要支持。76.5%受访者希望请求职成功的前辈分享经验。

71.2%受访者在简历制作上存在困扰

刘芷溪（化名）是今年的应届硕士毕业生，已经离开校园的她目前仍在找工作。“最近一直在投简历，但回复率比较低，只有10%左右，不知道是哪个环节出了问题”。

就读于西部一所普通高校的本科生张晓敏（化名）坦言，在制作简历上存在不小的困扰，“不知道哪些该写、哪些不该写，自己的经历又不丰富，根本写不出什么”。

调查发现，71.2%受访者在简历制作上存在困扰。仅12.1%受访者表示没困扰，16.7%受访者表示说不好。

交互分析发现，74.9%受访大学生在简历制作上存在困扰。

在南京工作的钱宇航（化名）也曾为简历头疼过，“最主要的是抓不到重点，只把自己做过的事情简单地罗列上去，这可能并不是招聘者想看到的”。

在简历制作上，哪些方面最让你困扰？59.3%受访者表示没有经验，不知如何下手，54.6%受访者认为是缺乏与求职意向匹配的经历，53.3%受访者表示不懂如何润色和美化简历。其他还有：没有明确的求职意向（41.9%），不了解简历筛选机制（34.3%）等。

因为回复率比较低，刘芷溪近期在反思是不是简历出了问题。她坦言，自己在求职上准备不足，没有能拿得出手的实习经历，在学校和成绩上也不占优势，“写简历的时候没有太多可写的东西，缺少能够让招聘者眼前一亮的内容”。

刘芷溪觉得，不了解简历的筛选机制，让自己在制作简历时难以把握重点，“不知道招聘者期待看到什么样的简历，怎样做才更有针对性”。

李宛儿（化名）在一家民营企业做HR，负责招聘工作。她表示，校招和社招是两套不同的评价体系，“对于社招，主要看求职者的工作经历和稳定性。对于校招，主要看求职者的学校和个人素质，个人素质包括学习能力、掌握的技能、实习经历等”。她认为，对于大学生来说，学校、专业是常量，很难再做改变，因此要在变量上下功夫，“打磨自身的专业技能，走出校门、增加阅历，为求职多作准备”。

93.0%受访大学生在简历制作上需要支持

张晓敏十分期待在简历制作上得到支持和帮助，“希望学校开设相关的辅导课程，最好能有专门的老师帮忙看简历，教我们怎么把简历做得更美观，避开雷区”。

调查显示，在简历制作上，87.9%受访者表示需要支持。更有93.0%受访大学生这样表示。

在简历制作上，你需要哪些支持？76.5%受访者希望请求职成功的前辈分享经验；60.1%受访者认为学校应加强与企业的合作，增强针对性；59.2%受访者希望学校开设简历制作课程/讲座。

刘芷溪想起研一的时候，学院负责研究生工作的老师曾要求每位同学提交一份简历，提出修改意见，她觉得这种方式挺不错，“一方面能够引起学生重视，鼓励大家提早作准备，另一方面，能从简历中看到自己的不足，及时提升自己的能力，丰富经历，从而更充分地应对求职季”。但她也坦言，老师的经验也不多，针对性不太强，而且全靠老师个人兴趣，缺少持续性，“希望学校能开设相关的选修课程，及时跟进学生的相关诉求”。

李宛儿认为学校开设课程、举办讲座，提供的都是别人的经验，不一定适合每一个人。最关键的是大学生自己要迈出校园、大胆尝试。“不在实际的环境中体验一下，光靠听别人的分享，很难有真正提升”。（见习记者 王志伟）

(责编：温璐、李依环)