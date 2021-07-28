原标题：大学阅读书单“无用之用”见格局

7月26日，清华大学在官方微博发布了10本“清华推荐暑假书单”。其中，既有人文底蕴浓厚的《黄河与中华文明》，也有传递理性科学思想的《公式之美》，10本书的作者背景各异，却都是中外相关领域的“大师”和专家。不久前，清华还像往年一样，随同录取通知书向新生寄送了一本经典读物，今年的新生推荐读物是海明威的《老人与海》。

很多人想不到的是，清华推荐《老人与海》，却引来一番争议和误解。有人对作者国籍身份不以为然，也有人给《老人与海》贴上“宣扬个人主义”的标签。一时间，网络舆论熙熙攘攘，连带引发对大学应该推荐什么书、学生应该怎样开展课外阅读的讨论。

海明威的文学成就举世公认，他不仅是诺贝尔文学奖得主，更是20世纪最伟大的文学家之一。除了《老人与海》，他还留下了《太阳照样升起》《永别了，武器》等经典著作。海明威在二战期间一贯坚持反法西斯的立场，还作为记者参加了解放巴黎的战斗。无论是就文学价值来说，还是以其表达的思想理念而言，《老人与海》都是一本值得向大学新生推荐的著作。

近年来清华大学向新生推荐的书单，同样体现了中外结合、博采众长的理念。媒体统计，算上《老人与海》，清华连续7年向新生赠书，此前的6本分别是《平凡的世界》《瓦尔登湖》《艺术的故事》《从一到无穷大》《万古江河》《乡土中国》。其中，除了《从一到无穷大》是一本关于科学人文的著作，书单上的多数著作属于历史、文学和艺术领域。联系到清华大学传统上的理工科特色，这些读物清楚地表达了学校加强人文教育的理念。

人文教育历来是开放的、兼收并蓄的，在人类文明的历史长河中，古今中外的文学家、艺术家、哲学家都留下了璀璨的印记。读懂中国，需要了解中国的历史文化和人文传统；了解世界，离不开对世界经典著作的涉猎与理解。其实，不管是向新生赠送的著作，还是暑假推荐书单，清华大学都在向学生传达博采众长的阅读理念，希望学生把读书作为一种生活态度，把书籍作为自己不竭的精神源泉。

清华大学校长邱勇在《老人与海》的推荐语中说：“人无精神不立。”通过推荐《老人与海》，他希望新生在新的人生阶段，敢于直面一切困难挑战，注重塑造坚韧精神，不断磨砺勇毅品质，并认为这种精神和品质将成为新生受益终身的财富。人类的坚韧精神是跨越国界的，并非一些网友所认为的狭隘的个人主义。经典著作总有这种穿越时空、跨越文明的力量。各种文明本没有冲突，只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。

从这个角度而言，大学向学生推荐什么书、允许学生读什么书，体现着大学的格局与气度。从拥护“德先生”与“赛先生”的新文化运动，到我国高水平大学向建设世界一流大学迈进，中国高等教育的发展史也是不断开放、不断从外界吸取先进经验的历史。当下，一些人感慨大学生阅读面狭窄、出现“功利化”阅读趋势，高校坚持向学生推荐经典人文著作，兼纳“无用之用”，无疑是培养学生健全人格、塑造学生创新开放思维的必由之路。（王钟的）

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