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0-3岁入托率不足6％ 我的娃谁来带

夏熊飞
2021年07月30日08:42 | 来源：中国青年报
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原标题：0-3岁入托率不足6％ 我的娃谁来带

　　7月21日，在国新办新闻发布会上，国家卫健委人口家庭司司长杨文庄介绍，全国现有0-3岁的婴幼儿4200万左右。据调查，其中1/3有比较强烈的托育服务的需求，但现在的实际入托为5.5%左右，供给和需求缺口还很大。我们该如何面对1400万婴幼儿入托的刚需？特别是在三孩政策落地后，问题也许会变得更加严峻。（《光明日报》 7月27日）

　　比起生孩子，更令年轻父母烦心的是生完后谁来带的问题。在传统乡土社会，老人帮忙带孩子似乎是天经地义，但如此“约定俗成”的前提是子女与父母居住在一起，这为隔代照护提供了物理距离上的便利。可随着城镇化的推进，子女与父母往往不在同一处生活，这让老人帮忙带娃的成本大大增加。

　　再者，有些年轻人也越来越不愿意让老人“背井离乡”来带娃，一方面怕累着老人，耽误他们安享晚年；另一方面代际育儿理念也存在差异，担心老人溺爱孩子。前述两个原因还只是“甜蜜的烦恼”，对于双职工家庭来说，如若两边的老人都因种种原因无法帮忙带娃，那才真是让人“欲哭无泪”。

　　入托刚需在目前条件下也不是无法解决，途径无外乎三种，一是夫妻双方中某人辞职全职带娃，二是请月嫂照护，三是进入专业的托儿机构。但前两种代价太大，全职带娃几乎等于牺牲了一个人的职业生涯，另一方的压力也会倍增；而聘请月嫂照护费用着实不低，往往不会低于夫妻一方的工资水平，且不少父母也会担心安全问题，毕竟偶发的伤童虐童案件足够让他们揪心。

　　而专业的托儿机构，也存在两个问题，一是数量不多，当前0-3岁入托率不足6％，存在不小的缺口；二是价格不菲，据媒体报道，北京专门的托育机构收费约为7000元一个月，如果有户外活动场所，价格还将上浮3000元，达到一个月1万元。在上海、南京、成都等地，民办托育机构的收费标准，也保持在这个水平。可见，对于现有的托育机构，并非每个家庭都能消费得起。

　　当前，要想进一步落实“三孩”政策，提升生育意愿，就有必要尽快解决0-3岁阶段婴幼儿的照护问题。对此，最根本的还是要大力发展普惠性托育机构，把数量提上去、价格降下来、质量强起来，让有入托刚需的家庭能够放心将婴幼儿入托，又不至于增加太多的经济负担。

　　当前，3岁以后孩子的照护问题基本已经解决，无论是公办、民办幼儿园基本已实现全覆盖。但在许多地区，0-3岁孩子的托育服务还处于断档阶段。要想填补这一空白，可以借鉴大力发展幼儿园的模式，在政策、资金、人才培养等方面给予更多鼓励性支持，吸引更多力量进入托育行业，不断增加普惠性托育机构的供给数量，解决供不应求的难题。

　　与此同时，也可以支持用人单位以单独或联合相关单位共同举办的方式，在工作场所为职工提供福利性婴幼儿照护服务，有条件的可向附近居民开放；鼓励支持有条件的幼儿园开设托班，招收2至3岁的幼儿等。

　　总之，生孩子、带孩子、养孩子看似是家庭个体私事，但其影响的生育意愿却是关乎国家人口结构的大事。因此，对于育儿期间遇到的相关难题与压力，政府、社会需展现出更多作为。入托刚需难以得到高质量满足，已成制约生育意愿的重要障碍，必须进一步扫清。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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