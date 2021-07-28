原标题：北京2021届高校毕业生薪酬数据发布

“北京市2021届高校毕业生的薪资水平在每月4000-11000元”，这一数据来自北京市人力资源和社会保障局刚刚发布的《2021年北京市人力资源市场薪酬调查报告（二季度）》（以下简称《报告》）。

今年二季度，北京市人力社保局特别针对北京地区2021届高校毕业生就业的薪酬状况进行了专题调研。一方面，为企业制订合理的高校毕业生薪酬水平提供参考；另一方面也有利于引导高校毕业生了解市场薪酬水平，引导其就业心理预期。

《报告》显示，互联网行业技术研发、专业技能类岗位招聘应届硕士及以上学历毕业生的薪资高达每月10992元。其中，互联网、金融、电子等热门行业高校毕业生的薪资水平相对较高，而快速消费品、餐饮、酒店、旅游等行业薪资水平相对较低。

调查称，总体看，同行业、同类岗位中，学历越高的毕业生薪资水平越高；进入相同行业，相同学历的毕业生中，技术研发、专业技能类岗位薪资最高。

负责调查的工作人员强调，因2021届应届生刚进入企业，无法有效进行绩效及奖金统计，本部分薪酬数据为北京地区企业给予2021届应届生的基本工资，包含底薪及相关福利津贴。

除关注应届毕业生的薪资外，调查还重点关注了自贸区、“热招岗位”和“技能人才”等内容。

报告显示，本季度“高、新”职业共26个，热招岗位主要分布在高科技、智能制造、生物/医药行业。在二季度“高、新”职业中，有7个新职业上榜，分别为服务机器人应用技术员、工业视觉系统运维员、食品安全管理师、故障分析工程师、模拟集成电路设计工程师、过程改进工程师、传感器融合算法工程师。

在这26个“高、新”职业中，仅4个职业的月平均薪酬中位数低于2万元/月，最高的自然语言处理工程师薪酬中位数达37164元/月。整体来看，在“高、新”热招的岗位中，80%的岗位薪酬中位数在每月2万-3万元区间。

《报告》还显示，今年二季度常规热招岗位中，技术类岗位占比为35.4%，其次为业务类岗位与销售类岗位，占比分别为24.5%与20.4%，管理类岗位占比为13.5%。

今年二季度，北京高级技师、技师、高级技能、中级技能、初级技能人才薪酬中位数分别为11222元/月、10218元/月、10075元/月、9610元/月和7292元/月。二季度各等级技能人才薪酬较一季度均有上涨，其中初级技能人才薪酬涨幅最高，为4.10%。（记者 刘世昕）

(责编：熊旭、薄晨棣)