人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

北京2021届高校毕业生薪酬数据发布

2021年07月28日09:13 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：北京2021届高校毕业生薪酬数据发布

　　“北京市2021届高校毕业生的薪资水平在每月4000-11000元”，这一数据来自北京市人力资源和社会保障局刚刚发布的《2021年北京市人力资源市场薪酬调查报告（二季度）》（以下简称《报告》）。

　　今年二季度，北京市人力社保局特别针对北京地区2021届高校毕业生就业的薪酬状况进行了专题调研。一方面，为企业制订合理的高校毕业生薪酬水平提供参考；另一方面也有利于引导高校毕业生了解市场薪酬水平，引导其就业心理预期。

　　《报告》显示，互联网行业技术研发、专业技能类岗位招聘应届硕士及以上学历毕业生的薪资高达每月10992元。其中，互联网、金融、电子等热门行业高校毕业生的薪资水平相对较高，而快速消费品、餐饮、酒店、旅游等行业薪资水平相对较低。

　　调查称，总体看，同行业、同类岗位中，学历越高的毕业生薪资水平越高；进入相同行业，相同学历的毕业生中，技术研发、专业技能类岗位薪资最高。

　　负责调查的工作人员强调，因2021届应届生刚进入企业，无法有效进行绩效及奖金统计，本部分薪酬数据为北京地区企业给予2021届应届生的基本工资，包含底薪及相关福利津贴。

　　除关注应届毕业生的薪资外，调查还重点关注了自贸区、“热招岗位”和“技能人才”等内容。

　　报告显示，本季度“高、新”职业共26个，热招岗位主要分布在高科技、智能制造、生物/医药行业。在二季度“高、新”职业中，有7个新职业上榜，分别为服务机器人应用技术员、工业视觉系统运维员、食品安全管理师、故障分析工程师、模拟集成电路设计工程师、过程改进工程师、传感器融合算法工程师。

　　在这26个“高、新”职业中，仅4个职业的月平均薪酬中位数低于2万元/月，最高的自然语言处理工程师薪酬中位数达37164元/月。整体来看，在“高、新”热招的岗位中，80%的岗位薪酬中位数在每月2万-3万元区间。

　　《报告》还显示，今年二季度常规热招岗位中，技术类岗位占比为35.4%，其次为业务类岗位与销售类岗位，占比分别为24.5%与20.4%，管理类岗位占比为13.5%。

　　今年二季度，北京高级技师、技师、高级技能、中级技能、初级技能人才薪酬中位数分别为11222元/月、10218元/月、10075元/月、9610元/月和7292元/月。二季度各等级技能人才薪酬较一季度均有上涨，其中初级技能人才薪酬涨幅最高，为4.10%。（记者 刘世昕）

(责编：熊旭、薄晨棣)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部